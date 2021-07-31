Рука помощи: Украина начала тушить масштабные лесные пожары в Турции

Юг Турции охватили масштабные лесные пожары. На помощь Украина направила туда свои самолеты. Авиасудна ГСЧС приступили к тушению очагов возгораний вечером 30 июля.

В Турцию прибыли два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах. Также их раньше привлекали к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

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В 15:08 30 июля самолеты вылетели из украинской Одессы. А уже в 17:53 приземлились в аэропорту "Газипаша Алания".

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В тот же день вечером – с 19:30 по 20:30 - осуществили первые два сбросы воды. В общем говорится о 16 тоннах.

31 июля самолеты продолжат работу после проведения брифинга полетных заданий. Как подчеркивают в ГСЧС, тушение осложняется сильным ветром и жаркой погодой.

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На данный момент к тушению пожаров привлекли более 4 тысяч человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

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Огонь вспыхнул 28 июля в городке Манавгат. Из-за ветра и жаркой погоды он быстро распространялся.

Уже на следующие сутки возгорания возникли возле курортных зон Бодрума и Мармариса. Именно там отдыхают тысячи туристов, в том числе и украинцы.

В общем огонь охватил такие провинции: Анталия, Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

Уже официально известно о 4 погибших, еще 183 человека получили травмы. Огонь повредил более 100 частных домов и сооружений.

Президент Владимир Зеленский 29 июля выразил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану соболезнования из-за пожаров. Он пообещал оказать стране всю возможную помощь.

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