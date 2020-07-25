Поп-звезды, политики, бизнесмены, мэр Сеула: все они уходят из жизни по собственной воле. В Южной Корее это уже приобрело масштаб эпидемии.

Невеселая статистика

Недавняя смерть мэра Сеула еще раз подчеркнула проблему самоубийств в азиатских странах, особенно в Японии и Южной Корее. И Пак Вон Сун лишь последний из когорты известных людей, которые решили убить себя в этом регионе. 24 канал попытался разобраться в проблеме.

Так поступил даже бывший президент Юга Но Му Хён (из-за обвинений в коррупции). Мэра Сеула же обвиняли в сексуальных преступлениях против его секретарши. В общем, причины разные: депрессии, издевательства онлайн, уничтоженная репутация или карьера, слишком большая рабочая нагрузка.

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Журналистам даже выдали специальные методички, как освещать подобные события, потому что происходят они крайне регулярно. Особенно в Южной Корее – 26,6 людей на 100 тысяч населения укорачивают себе жизнь. Это один из самых высоких показателей в мире. Журналистов настойчиво просят не указывать мотив, место смерти и способ, которым смерть была совершена.

Данные Организации экономического сотрудничества и развития поменьше – 23 человека на 100 тысяч – но это все равно первое место среди всех членов. Мужчины поступают так вдвое чаще женщин, риск совершить суицид растет, как люди становятся старше.



Прощание с мэром столицы Южной Кореи / Фото Al Jazeera

В 2018 году так поступили 13 670 южных корейцев, 72,1% из них – мужчины. Если кто-то из друзей или соседей ушел из жизни, это может вдохновить сделать то же, равно как и потеря партнера. Программы консультирования пожилых людей с целью отвлечь их от этого шага запускаются слишком поздно. Что стало причиной Загадочная смерть мэра Сеула: рассекретили его предсмертную записку Тем не менее, даже среди молодых людей и подростков суицид – главная причина смерти. Это хроническая проблема, которая мучает страну уже более 10 лет,

– сказали в специальном докладе. Уровень в группе 9-24 лет составил 9,1 самоубийство на 100 тысяч населения на 2018 год. В 2017 этот же показатель был лишь 7,7. Но пик – 10,3 самоубийства – был достигнут в 2009 году. Южные корейцы в возрасте 13-24 лет больше всего волновались из-за своей внешности, результатов учебы и будущей работы. 28,2% учащихся старших классов страдали от депрессии в 2019 году, 6,7% пробовали курить, 15% употребляли какую-либо форму алкоголя. Серьезный стресс из-за получения места в университете создает дополнительное давление. Иногда оценки вывешиваются публично, что унижает детей, которые учатся плохо. Если место в вузе не получено, то подростки могут убить себя. Мало детей, много стариков На фоне экономических проблем и рекордно низкого количества браков, рождаемость в Южной Корее упала до минимального уровня за всю историю. Ожидается, что доля корейцев 60 лет и старше в 2025 году составит 20% от всего населения. По этому показателю Южная Корея – возрастное общество. Самоубийства звезд в Южной Корее: бесконечный круг

Трое звезд, которые совершили самоубийство в последнее время / Колаж Insider

Довольно часто уходят из жизни в Южной Корее певцы и/или актеры. Журналист Ким Дэ О написал колонку для The Guardian, где описал 30 подобных ситуаций. Он рассказывает как во время передачи он наблюдал за ведущим Ан Джэ Хваном. Он вел себя странно, нервно ходил по студии. Причина была в бизнесе, которым Ан занимался на стороне, там были проблемы.

Его завалили жалобами, негативными комментариями, устроили онлайн-бойкот. Ким обратился к присутствующей актрисе, та сказала: она знает о ситуации Ана, его друзья пытаются помочь. Но в августе 2008 года Ан покончил с собой. Конечно, СМИ растиражировали, как Ким Дэ О поддерживает эту самую знакомую у госпиталя, потому что она не могла идти из-за шока.

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Они подали это как "шок от невозможности получить деньги с умершего актера". Это правда, потому что многие давали в долг Ану деньги, эта женщина просто стала самой простой целью. Ее звали Чхве Джин Силь – одна из самых популярных актрис Южной Кореи – но прошло 40 дней после самоубийства Ана и она сделала тоже самое.

Ушла из жизни через 4 часа после вечеринки с друзьями. Ее последними словами были "Как жертва ненависти в интернете, я не думаю, что оскорбительные комментарии должны быть разрешены. Я хочу выступать за их запрет, уйти из развлекательного бизнеса, заниматься благотворительностью. Как Одри Хепберн. Я так устала от этого всего".

Страшнее всего, что в 2010 году ее младший брат, Чхве Джин Ён, убил себя. Далее – бывший муж и отец двух детей Джин Силь – экс -игрок в бейсбол Чо Сун Мин покончил с собой в 2013, сделав детей сиротами. И снова причиной стали оскорбления в интернете.

Прошло 6 лет, мало что изменилось. Теперь история касалась известных звезд, которых называли k-pop Idols (или просто "айдол"). Это Солли, у которой была тяжелая депрессия – бывшая солистка группы f (x), ее подруга Гу Хара (ее группа Kara стала одной из первых в Корее, кто пробился на международную арену) и актер Ча Ин Ха. Он ушел из жизни в декабре 2019 года.



Солли и Гу Хара были лучшими подругами с молодого возраста / Коллаж allkpop

В случае с Гу Харой, к привычным проблемам в сети добавилась еще скрытая камера (spy-cam porn – 24). Солли выставляла контраверсионные фото, ища понимания от фанов, но "нарвалась" только на критику. "Мы страдаем от боли, который даже не можем обсудить с семьей и друзьями. Неужели нет никого, кто может обнять?", – писала она в своем Instagram.

Жертвами этого вида насилия становятся много девушек и женщин в Южной Корее, даже в частных местах как туалеты. Поэтому круг может продолжаться бесконечно. Ким Дэ О все еще боится получить сообщение ночью о смерти очередной местной знаменитости.

Хотя, конечно, проблема суицида не привязана только к политике, бизнесу или индустрии развлечений, а затрагивает все корейское общество. Например, серьезно стоит проблема интеграции беженцев из Северной Кореи, которые очень часто не могут адаптироваться в бешеном капиталистическом ритме.

Проблемное общество: что вызывает волну суицидов



Несмотря на внешний гламур, в обществе Кореи существует много проблем / Фото Elite Readers

Ким Дэ О возлагает вину на общество Южной Кореи, которое внимательно следит за разводом звезд и ищет "виновную сторону", и на репортеров, которые думают только о том, сколько эта новость соберет кликов на сайте.

То же самое и с темой самоубийств, даже если СМИ распространяют откровенную ложь. В то же время Ким признает: простого решения здесь нет. Журналисты в развлекательном бизнесе оплачиваются плохо, их работа нестабильна. Поэтому они обычно не могут пропустить что-то вокруг богатых селебрити.

Индустрия развлечений тоже не райское место, признает Ким. Там относятся к своим звездам как к товару, из которого надо выжать максимальную сумму за ограниченное время. Многих не учат жить, а только петь и танцевать, чтобы попасть "на карандаш" менеджеров из специальных компаний. И уже там из них могут сделать звезд.

"Это спартанский режим тренировок с раннего возраста, – говорит журналист Ли Гарко Джун, который выпустил книгу и спродюсировал документальный фильм о становлении к-попа и его индустрии. – У них редко есть шанс развить отношения и учиться в школе, как их сверстники".

Безжалостная индустрия Если и повезет, то – единицам. Но и звездный статус длится Если и повезет, то – единицам. Но и звездный статус длится недолго , потому что новые молодые люди захватывают сцену. "Старые" "айдолы" становятся актерами, сольными певцами, ведущими ток-шоу. Не всем удается этот переходный этап. Падение может быть так же неожиданным, как и взлет и все – в молодом возрасте. Профессия очень уязвима к психологическим проблемам, рассказывает Ли Джун.

Потому звезды фактически живут в соцсетях, где их "испытывают каждый день". В скандал можно вляпаться легко: признаться, что феминистка (даже это слово вызывает крайне резкую реакцию – 24), выйти за пределы созданной фанатами и средой роли там, где все контролируют мужчины. "Если женщина-кумир что-то говорит, это считается только поиском внимания, – объяснила редакция СМИ "Ханькоре" после смерти Солли. – Она хотела быть свободной женщиной, вырваться из круга потребления певиц как секс-кукол".

Для женщин это еще хуже, потому что здесь общество в дополнение интересуется их личной жизнью, особенно ее кричащими деталями. Даже если это неправда (особенно если это ложь). Сейчас пожелание смерти другому пользователю в интернете может привести к штрафу в 2 тысячи долларов США уже за первый случай.

О бедности надо поговорить отдельно. Несмотря на то, что Южная Корея считается богатой и развитой страной, неравенство в доходах поляризует корейцев. Работодатели часто не хотят нанимать новых сотрудников или повышать зарплату существующим. Рынок труда жестокий и очень конкуретный, там легко остаться за бортом.

Работа среди офисных работников часто почти круглосуточная и изнурительная, сверхурочные часто не предусмотрены. Люди вынуждены работать в выходные и ночью. Из-за этого всего накапливается хроническая усталость. Правительство не делает достаточно, чтобы снизить уровень самоубийств, не решает социальные проблемы, лежащие в основе этой ситуации.