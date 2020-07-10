Загадочная смерть мэра Сеула: рассекретили его предсмертную записку
В Южной Корее рассекретили предсмертную записку мэра Сеула Пак Вон Суна. Мужчина накануне пропал без вести, а впоследствии его тело нашли в горах вблизи города.
Пак Вон Сун перед своей смертью оставил записку. Об этом информирует Associated Press.
Ранее Мэра Сеула нашли мертвым – его называли вероятным президентом Южной Кореи в 2022 году
О чем говорится в предсмертной записке мэра Сеула
- Записку обнаружили в доме мужчины.
- В записке Пак Вон Сун попросил родных кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.
Я прошу прощения перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни,
– говорится в записке.
- Больше деталей об оставленном Пак Вон Суном письме нет.
Что известно о загадочном исчезновении и смерти мэра Сеула Пак Вон Суна:
- Первой об исчезновении 64-летнего Пак Вон Суна сообщила его дочь. Она заявила, что ее отец покинул дом вечером 8 июля и оставил ей странное сообщении, похоже на завещание.
- На поиски мужчины сразу бросились правоохранители. Они даже задействовали беспилотники для поисков чиновника.
- Искали его в районе Сонбук-гу на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона. Однако тело обнаружили на лесистых холмах горы Букак неподалеку от его резиденции
- Вероятно, Пак Вон Сун покончил жизнь самоубийством. Впрочем, полиция пока не назвала точную причину смерти.
- К самоубийству мужчину могло подтолкнуть обвинение в сексуальном домогательстве. За день до этого на него пожаловалась его бывшая помощница.
- Пак Вон Сун был очень уважаемым человеком, у него было много сторонников. Его даже рассматривали как вероятного кандидата на пост президента Южной Кореи на выборах в 2022 году от Демократической партии Тобуро.