В Южной Корее рассекретили предсмертную записку мэра Сеула Пак Вон Суна. Мужчина накануне пропал без вести, а впоследствии его тело нашли в горах вблизи города.

Пак Вон Сун перед своей смертью оставил записку. Об этом информирует Associated Press.

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О чем говорится в предсмертной записке мэра Сеула

Записку обнаружили в доме мужчины.

В записке Пак Вон Сун попросил родных кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

Я прошу прощения перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни,

– говорится в записке.

Больше деталей об оставленном Пак Вон Суном письме нет.

Что известно о загадочном исчезновении и смерти мэра Сеула Пак Вон Суна: