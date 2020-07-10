Загадкова смерть мера Сеула: розсекретили його передсмертну записку
У Південній Кореї розсекретили передсмертну записку мера Сеула Пак Вон Суна. Чоловік напередодні зник безвісти, а згодом його тіло знайшли в горах поблизу міста.
Пак Вон Сун перед своєю смертю залишив записку. Про це інформує Associated Press.
Раніше Мера Сеула знайшли мертвим – його називали ймовірним президентом Південної Кореї у 2022 році
Про що йдеться у передсмертній записці мера Сеула
- Записку виявили у домі чоловіка.
- У записці Пак Вон Сун попросив рідних кремувати його останки і розвіяти прах над могилами його батьків.
Я прошу вибачення перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті,
– мовиться у записці.
- Більше деталей про залишений Пак Вон Суном лист – нема.
Що відомо про загадкове зникнення і смерть мера Сеула Пак Вон Суна:
- Першою про зникнення 64-річного Пак Вон Суна повідомила його донька. Вона заявила, що її батько покинув дім ввечері 8 липня і залишив їй дивне повідомленні, схоже на заповіт.
- На пошуки чоловіка відразу кинулися правоохоронці. Вони навіть задіяли безпілотники для пошуків чиновника.
- Шукали його в районі Сонбук-гу на півночі Сеула, де останній раз був зафіксований сигнал мобільного телефону. Однак тіло виявили на лісистих пагорбах гори Букак неподалік його резиденції
- Ймовірно, Пак Вон Сун покінчив життя самогубством. Втім, поліція поки не назвала точну причину смерті.
- До самогубства чоловіка могло підштовхнути звинувачення у сексуальному домаганні. За день до цього на нього поскаржилася його колишня помічниця.
- Пак Вон Сун був дуже шанованою людиною та мав багато прихильників. Його навіть розглядали як ймовірного кандидата на посаду президента Південної Кореї на виборах у 2022 році від Демократичної партії Тобуро.