У Південній Кореї розсекретили передсмертну записку мера Сеула Пак Вон Суна. Чоловік напередодні зник безвісти, а згодом його тіло знайшли в горах поблизу міста.

Пак Вон Сун перед своєю смертю залишив записку. Про це інформує Associated Press.

Раніше Мера Сеула знайшли мертвим – його називали ймовірним президентом Південної Кореї у 2022 році

Про що йдеться у передсмертній записці мера Сеула

Записку виявили у домі чоловіка.

У записці Пак Вон Сун попросив рідних кремувати його останки і розвіяти прах над могилами його батьків.

Я прошу вибачення перед усіма людьми. Я дякую кожному, хто був зі мною в моєму житті,

– мовиться у записці.

Більше деталей про залишений Пак Вон Суном лист – нема.

Що відомо про загадкове зникнення і смерть мера Сеула Пак Вон Суна: