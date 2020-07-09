В столиці Південної Кореї Сеулі виявили мертвим мера Пак Вон Суна. Його оголосили в розшук напередодні. Ймовірно, він здійснив самогубство.

Про зникнення 64-літнього Пак Вон Суна в четвер ввечері заявила його донька після того, як отримала від нього повідомлення. Саме повідомлення вона назвала схожим на заповіт, однак його зміст не розкрила. Після цього телефон Пак Вон Суна не відповідав, пише BBC.

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До цього вдень Пак Вон Сун покинув своє робоче місце. Мерії довелося скасувати декілька його зустрічей через "непередбачувані обставини".

За його пошуки взялася поліція. До цього було долучено близько 600 осіб, а також собак та безпілотники.

Шукали його в районі Сонбук-гу на півночі Сеула, де останній раз був зафіксований сигнал мобільного телефону. Однак тіло виявили на лісистих пагорбах гори Букак неподалік його резиденції. Агентство Yonhap пише, що, ймовірно, Пак Вон Сун покінчив життя самогубством. Однак поліція поки не назвала точну причину смерті.

Чому він міг здійснити самогубство

Корейське видання зазначає, що до такого кроку чоловіка могло підштовхнути звинувачення у сексуальному домаганні. За день до цього на нього поскаржилася його колишня помічниця щодо небажаних "фізичних контактів" та "недоречних" телефонних повідомлень від нього.

Що відомо про Пак Вон Суна

Пак Вон Сун юрист за освітою. До обрання на посаду мера Сеулу займався адвокатською діяльністю та спеціалізувався на правах людини.

У 1970-х роках був відрахований з Сеульського національного університету за участь у студентських протестах проти диктатури Пак Чун Хі. Декілька місяців провів в тюрмі.

У 1993 році був науковим працівником на юридичному факультеті Гарвардського університету.

У 2011 році був обраний на посаду мера Сеулу. У 2019 році втретє був обраний на цей пост. Це був його останній термін.

Пак Вон Суна розглядали як ймовірного кандидата на посаду президента Південної Кореї на виборах у 2022 році від Демократичної партії Тобуро.