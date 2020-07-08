Пасажири автобуса у Франції побили водія після того, як він попросив їх одягти захисні маски. Від отриманих побоїв чоловік помер.

Пасажири напали на водія автобуса через маски

У французькій Байонні в автобус сіла компанія з п'яти людей, повідомляє Le Parisien.

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Водій – 58-річний Філіп Монгуйо – нагадав їм про обов'язкове правило носити маски у всіх видах громадського транспорту.

Однак пасажири прохання проігнорували. Крім того, відмовилися надати квитки на проїзд. Розпочалася сварка. А тоді водія силоміць витягли з автобуса. Зловмисники почали дуже жорстоко його бити, завдаючи ударів руками і ногами.

Водій помер від травм, нападників затримали

У непритомному стані потерпілого госпіталізували. На жаль, його життя не вдалося врятувати – лікарі лише констатували смерть.

Нападники втекли з місця вбивства, однак поліція згодом затримала їх.

Що каже місцева влада

Мер Байонни Клод Олів засудив напад як "варварський". Він заявив, що міська влада працює над тим, щоб забезпечити безпеку водіїв громадського транспорту.

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Зверніть увагу! Станом на 8 липня у Франції зафіксували понад 168 тисяч заражень коронавірусом. Від недуги померли майже 30 тисяч хворих, одужати вдалося 77 тисячам. У країні послабили карантин, одна деякі обмеження все ще діють. Зокрема, обов’язок носити маски у громадських місцях та дотримуватися соціальної дистанції.