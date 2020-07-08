Пассажиры автобуса во Франции избили водителя после того, как он попросил их надеть защитные маски. От полученных побоев мужчина умер.

Пассажиры напали на водителя автобуса из-за масок

Во французской Байонне в автобус села компания из пяти человек, сообщает Le Parisien.

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Водитель – 58-летний Филипп Монгуйо – напомнил им об обязательном правиле носить маски во всех видах общественного транспорта.

Однако пассажиры просьбу проигнорировали. Кроме того, отказались предоставить билеты на проезд. Началась ссора. Потом водителя силой вытащили из автобуса. Злоумышленники начали очень жестоко его избивать, нанося удары руками и ногами.

Водитель умер от травм, нападающих задержали

В бессознательном состоянии пострадавшего госпитализировали. К сожалению, его жизнь не удалось спасти – врачи лишь констатировали смерть.

Нападавшие скрылись с места убийства, однако полиция впоследствии задержала их.

Что говорит местная власть

Мэр Байонны Клод Оливье осудил нападение как "варварское". Он заявил, что городская власть работает над тем, чтобы обеспечить безопасность водителей общественного транспорта.

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Обратите внимание! По состоянию на 8 июля во Франции зафиксировали более 168 тысяч заражений коронавирусом. От недуга умерли почти 30 тысяч больных, выздороветь удалось 77 тысячам. В стране ослабили карантин, но некоторые ограничения все еще действуют. В частности, обязанность носить маски в общественных местах и ​​соблюдать социальную дистанцию.