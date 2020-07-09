В столице Южной Кореи Сеуле обнаружили мертвым мэра Пак Вон Суна. Его объявили в розыск накануне. Вероятно, он совершил самоубийство.

Об исчезновении 64-летнего Пак Вон Суна в четверг вечером заявила его дочь после того, как получила от него сообщение. Именно сообщение она назвала похожим на завещание, однако его содержание не раскрыла. После этого телефон Пак Вон Суна не отвечал, пишет BBC.

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До этого днем Пак Вон Сун покинул свое рабочее место. Мэрии пришлось отменить несколько его встреч из-за "непредвиденных обстоятельств".

За его поиски взялась полиция. К этому были привлечены около 600 человек, а также собаки и беспилотники.

Искали его в районе Сонбук-гу на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона. Однако тело обнаружили на лесистых холмах горы Букак неподалеку от его резиденции. Агентство Yonhap пишет, что, вероятно, Пак Вон Сун покончил жизнь самоубийством. Однако полиция пока не назвала точную причину смерти.

Почему он мог совершить самоубийство

Корейское издание отмечает, что к такому шагу мужчину могло подтолкнуть обвинение в сексуальном домогательстве. За день до этого на него пожаловалась его бывшая помощница относительно нежелательных "физических контактов" и "неуместных" телефонных сообщений от него.

Что известно о Пак Вон Суне

Пак Вон Сун юрист по образованию. До избрания на пост мэра Сеула занимался адвокатской деятельностью и специализировался на правах человека.

В 1970-х годах был отчислен из Сеульского национального университета за участие в студенческих протестах против диктатуры Пак Чжон Хи. Несколько месяцев провел в тюрьме.

В 1993 году был научным сотрудником на юридическом факультете Гарвардского университета.

В 2011 году был избран на пост мэра Сеула. В 2019 году в третий раз был избран на этот пост. Это был его последний срок.

Пак Вон Суна рассматривали как вероятного кандидата на пост президента Южной Кореи на выборах в 2022 году от Демократической партии Тобуро.