Как могут наказать за самовольное оставление воинской части

За самовольное оставление воинской части предусмотрена уголовная ответственность. Ведь такой поступок считается преступлением.

Специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, что самовольное оставление воинской части нарушает воинскую дисциплину и подлежит уголовной ответственности согласно статье 407 Уголовного кодекса Украины.

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Что следует знать о самовольном оставлении части

Специалисты объяснили, что самовольным оставлением воинской части или места службы является:

отказ военнослужащего от продолжения службы после окончания срока службы;

безосновательный уход военнослужащего из воинской части или места службы продолжительностью до 3 суток;

неявка военнослужащего срочной службы вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до 3 суток;

отказ военнослужащего от выполнения указаний командира части, не противоречащих требованиям законодательства и военных нормативных актов;

при самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов продолжительностью до 10 суток;

неявки военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;

неявка военнослужащего из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до 10 суток.

Юристы объяснили, что за самовольное оставление части предусмотрена статья 407 уголовного кодекса Украины. Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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В случае увольнения с военной службы из-за самовольного оставления воинской части или места службы, военнослужащий может быть лишен права на военную службу в будущем, а также иметь ограничения с трудоустройством в некоторых сферах деятельности,

– объяснили юристы.

Они добавили, что военные также могут потерять возможность получить определенные должности в государственной службе и быть ограниченным в выборе профессии.