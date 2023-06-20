Военный эксперт Петр Черник предположил, что в какой-то части SAMP/T даже лучше, чем Patriot. Она более современная, продуманная и совершенная система. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Образуется "веер"

Черник добавил, что Patriot является довольно старой разработкой конца 1980-х. Хотя показала себя хорошо и в 1990-х годах в борьбе против Саддама Хусейна.

Украине, отметил военный эксперт, в обязательном порядке передается минимум батарея SAMP/T. Батарея включает 4 пусковые установки. Одна установка – 8 ракет. Это означает, что один залп будет из 32 ракет.

"Уникальность SAMP/T в том, что за 10 секунд все эти 8 ракет могут быть отстреляны. И образуется так называемый "веер". Если по каким-то причинам Х-101 избегает первого удара, то вторая или третья ракета ее обязательно достигает" , – подчеркнул он.

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100% закрытия неба не существует

Однако для защиты неба над Украиной нужно больше систем ПВО. Одной из лучших считается израильский "Железный купол". Однако эта система все равно допускает прорыв даже кустарных ракет, потому что ничего кроме них палестинцы в сторону Израиля запустить не могут.

Даже если все зенитно-ракетные установки мира привезти в Украину и поставить у каждой коряги, все равно такое может произойти, что что-то и долетит.

Зенитно-ракетное противоборство – это нескончаемая радиофизика. Наш противник все-таки вторая страна в мире по ракетному потенциалу. И они также учатся и находят щели. 100% закрытия неба не существует в природе,

– подчеркнул Петр Черник.

Система SAMP/T может поражать цели на расстоянии от 3 до 100 км и потенциально может попасть во вражескую авиацию. Однако российские самолеты не входят в воздушную зону Украины вообще.

В мае в Брянской области сразу 4 летательных аппарата россиян упали на расстоянии до 40 километров от нашей границы. Можно предположить, заметил военный эксперт, что это была наша засада. И враг больше на такое расстояние не приближает свои самолеты.

"Но для нас главная угроза не столько авиация, сколько ракеты и злосчастные "Шахеды". На их уничтожение будем усиливать свой зенитно-ракетный щит", - отметил Петр Черник.

Важно! SAMP-T представляет собой противоракетную систему, которая защищает поля боя и важные объекты от ударов крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных объектов. Также она способна сбивать тактические баллистические ракеты.

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