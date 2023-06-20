Військовий експерт Петро Черник припустив, що в якійсь частині SAMP/T навіть краща, ніж Patriot. Вона більш сучасна, продумана та досконала система. Про це він розповів 24 Каналу.

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Утворюється "віяло"

Черник додав, що Patriot є доволі старенькою розробкою кінця 1980-х. Хоча показала себе добре і в 1990-х роках у боротьбі проти Саддама Хусейна.

Україні, відзначив військовий експерт, в обов'язковому порядку передається щонайменше батарея SAMP/T. Батарея включає 4 пускові установки. Одна установка – 8 ракет. Це означає, що один залп буде з 32 ракет.

"Унікальність SAMP/T в тому, що за 10 секунд всі ці 8 ракет можуть бути відстріляні. І утворюється так зване "віяло". Якщо з якихось обставин Х-101 уникає першого удару, то другі чи третя ракета її обов'язково досягає", – підкреслив він.

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100% закриття неба не існує

Проте для захисту неба над Україною потрібно більше систем ППО. Одною з найкращих вважається ізраїльський "Залізний купол". Проте ця система все одно допускає проривання навіть кустарних ракет, тому що нічого крім них палестинці у бік Ізраїля запустити не можуть.

Навіть якщо усі зенітно-ракетні установки світу привезти в Україну і поставити біля кожного корча, все одно таке може статися, що щось й долетить.

Зенітно-ракетне протиборство – це нескінченна радіофізика. Наш противник все ж таки друга країна у світі по ракетному потенціалу. І вони також навчаються і також знаходять шпарини. 100% закриття неба не існує в природі,

– наголосив Петро Черник.

Система SAMP/T може вражати цілі на відстані від 3 до 100 кілометрів і потенційно може уражати ворожу авіацію. Однак російські літаки не заходять в повітряну зону України взагалі.

У травні в Брянській області одразу 4 літальних апарати росіян впали на відстані до 40 кілометрів до нашого кордону. Можна припустити, зауважив військовий експерт, що це була наша засідка. І ворог більше на таку відстань не наближає свої літаки.

"Але для нас головна загроза не так авіація, як ракети і злощасні "Шахеди". На їхнє знищення будемо посилювати свій зенітно-ракетний щит", – зазначив Петро Черник.

Важливо! SAMP-T є протиракетною системою, яка захищає поля бою та важливі об'єкти від ударів крилатих ракет, пілотованих та безпілотних літальних об'єктів. Також вона здатна збивати тактичні балістичні ракети.

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