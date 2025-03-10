Перехват баллистических ракет: почему у SAMP/T могут быть трудности

Европейский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который считается аналогом американского Patriot, может иметь проблемы с перехватом баллистических ракет. Причина – программное обеспечение и типы используемых ракет, а также ограниченные запасы Aster 30, которые производятся в недостаточном количестве.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Зенитный ракетный комплекс SAMP/T считается аналогом американского Patriot и предназначен для борьбы с воздушными угрозами, в частности баллистическими ракетами.

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SAMP/T в борьбе с баллистическими угрозами

Однако в реальных условиях этот комплекс может иметь серьезные проблемы с перехватом баллистических целей. Основные факторы, которые ставят под сомнение его эффективность, – это дефицит боеприпасов и зависимость от конкретной версии ракет Aster 30, которые используются в системе.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что в SAMP/T может быть проблема именно с программным обеспечением, которое влияет на эффективность перехвата баллистических ракет.

Это вызывает параллели с историей американского Patriot во время войны в Персидском заливе 1991 года, когда из-за ошибки в коде система пропустила иракские "Скады". Тогда баг в программном обеспечении привел к тому, что комплекс неправильно измерял время, из-за чего не успевал вовремя реагировать на угрозу.

Впрочем, в случае SAMP/T вряд ли проблема идентична, ведь с 1991 года системы ПВО значительно модернизировали. Однако стоит отметить, что программные ограничения Patriot также сочетались с недостатками самих ракет.

Например, ракеты GEM-T не могли гарантированно уничтожать боевую часть баллистических ракет в воздухе. Это и стало причиной разработки современных версий, таких как CRI и MSE, которые работают по принципу кинетического перехвата.

Какие ракеты нужны для уничтожения баллистических целей

SAMP/T может работать с различными версиями ракет Aster 30, и именно их модификация влияет на эффективность борьбы с баллистическими угрозами.

Aster 30 Block 0 – первая версия ракеты, которой оснащали комплексы SAMP/T при их принятии на вооружение в 2007 году. Она не была предназначена для борьбы с баллистическими ракетами.

– первая версия ракеты, которой оснащали комплексы SAMP/T при их принятии на вооружение в 2007 году. Она не была предназначена для борьбы с баллистическими ракетами. Aster 30 Block 1 – модернизированная версия, которая получила новое программное обеспечение и улучшенную систему наведения. Именно эта ракета впервые прошла испытания по перехвату баллистических целей в 2010 году.

– модернизированная версия, которая получила новое программное обеспечение и улучшенную систему наведения. Именно эта ракета впервые прошла испытания по перехвату баллистических целей в 2010 году. Aster 30 Block 1NT – новейшая версия, разработка которой стартовала в 2015 году. Она получила обновленную радиолокационную головку самонаведения в Ka-диапазоне (26,5-40 ГГц), что позволяет точнее уничтожать баллистические ракеты. Именно этот вариант ракеты должен использоваться в перспективном ЗРК SAMP/T NG, который ожидают в серийном производстве с 2026 года.

Факт того, что после Aster 30 Block 1 пришлось создавать еще более совершенную модификацию, намекает на то, что возможности Block 1 в борьбе с баллистическими целями были ограниченными.

Может ли SAMP/T сбивать баллистические ракеты

Официально Франция и Великобритания сообщали, что их ВМС применяли ракеты Aster 30 для перехвата баллистических ракет во время операций в Красном море. Однако точная статистика сбитых целей, расход ракет и эффективность системы не разглашаются. Более того, между корабельными и наземными ЗРК может быть значительная разница, в частности в системах управления огнем.

На фоне того, что американский Patriot уже неоднократно доказал свою эффективность в уничтожении российских "Кинжалов", заявления французов о том, что новая версия SAMP/T NG сможет справляться с этой угрозой, вызывают вопросы.

Дефицит боеприпасов для SAMP/T

Еще одна проблема европейского комплекса – количество доступных ракет Aster 30. По данным The Wall Street Journal, SAMP/T не является массовой системой, и нехватка боеприпасов ставит под сомнение его боевую эффективность.

На момент передачи двух комплексов Украине общее количество SAMP/T в мире было ограниченным:

Франция – 10 комплексов

– 10 комплексов Италия – 6 комплексов

– 6 комплексов Сингапур – 2 комплекса (достигли боеготовности только в конце 2023 года)

Кроме того, ракеты Aster 30 используются не только в наземных комплексах, но и в корабельных ЗРК, которые эксплуатируют ВМС 9 стран. В общем ракеты Aster 30 стоят на вооружении 30 кораблей во Франции, Италии, Великобритании, Египте, Катаре, Алжире и Сингапуре. Это еще больше сокращает их доступность для сухопутных систем.

В 2023 году Франция анонсировала сокращение производственного цикла ракет Aster, ведь на создание одной ракеты нужно было 40 месяцев.

По плану к 2026 году этот срок должны сократить до 18 месяцев, а производство увеличить на 50%. Однако даже при этом общий выпуск ракет всех типов Aster составит всего 700 единиц за несколько лет.

SAMP/T действительно имеет задекларированную возможность перехвата баллистических целей, но только в случае использования новых версий ракет Aster 30 Block 1 или Block 1NT.

Однако реальная эффективность комплекса остается под вопросом из-за ограниченного количества ракет, возможных проблем с программным обеспечением и неизвестных деталей боевого применения.

Несмотря на все заявления о возможностях SAMP/T, имеющийся в Украине Patriot уже доказал свою эффективность в борьбе с российскими гиперзвуковыми ракетами.