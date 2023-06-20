Система ПВО SAMP/T уже развернута и работает в Украине, – Макрон
Источник:Rai News
Украина продолжает усиливать свою противовоздушную оборону. Эммануэль Макрон подтвердил, что на территории нашего государства уже работает SAMP/T.
Это система ПВО, совместно производимая Италией и Францией. Именно поэтому президент Эммануэль Макрон взял на себя ответственность рассказать о том, что SAMP/T прикрывает небо над Украиной.
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SAMP/T пообещали и предоставили
Напомним, что о передаче SAMP/T Франция пообещала в начале февраля. Теперь же глава государства с радостью озвучивает, что ПВО работает по безопасности украинцев.
Я счастлив, что могу объявить вместе с моим итальянским коллегой Джорджией Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизнь людей.
– подчеркнул он.
Это заявление президент Франции сделал во время своего выступления в Париже. Он был посвящен противовоздушной и противоракетной обороне Европы.
Что известно о SAMP/T MAMBA
Следует понимать, что работа ЗРК Patriot в Украине поразила весь мир. Ведь эти установки уничтожили аэробалистические ракеты "Кинжал". Напомним, что последние Кремль называл такими, которые невозможно сбить.
Сколько "Кинжалов" сбила Patriot
- Подробнее о работе ПВО рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он отметил, что по состоянию на 17 июня наши военные сбили 13 аэробалистических ракет "Кинжал".
- Он отметил, что первый "Кинжал" удалось уничтожить еще 4 мая. После этого наши защитники сбили еще 12 аэробалистических ракет, что спасло не одну жизнь.
- Юрий Игнат добавил, что во время ракетных атак со стороны России наши Воздушные силы сбили еще и около 20 баллистических ракет, выпущенных врагом.
24 Канал отмечает, что наличие Patriot и SAMP/T защищает Украину от ракет. Но следует понимать, что сбивание этих ракет сопровождается падением обломков. Поэтому во время воздушных тревог необходимо всегда находиться в укрытии. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.