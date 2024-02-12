Самыми активными на фронте являются 3 направления: Жданов рассказал, как разворачиваются бои на каждом из них

На фронте ситуация напряженная, особенно на нескольких важных его участках. За прошедшие сутки произошло 100 боевых столкновений. Россияне также нанесли четыре ракетных и 110 авиационных ударов, а кроме того совершили 95 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, какие направления на фронте на сегодня являются самыми активными. Также он предположил, как на этих участках могут разворачиваться дальнейшие события.

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Жданов назвал самыми сложными 3 направления фронта:

Авдеевское;

Марьинское;

Бахмутское.

"Примерно 70% всех боестолкновений происходят именно на этих направлениях", – объяснил он.

Угроза окружения растет

В то же время наибольшее количество боевых столкновений – именно вблизи Авдеевки.

На этом участке фронта – самая сложная ситуация. Враг, хоть и очень медленно, но все же пытается продвигаться вглубь Авдеевки. Он пробует или окружить город, или вытеснить наши войска из этого населенного пункта,

– отметил военный эксперт.

В Авдеевке, по его мнению, сложилась самая критическая ситуация на юго-востоке. Там сформировался "огневой мешок", и сейчас нужно принимать решение, что делать с полуокружением наших войск на юго-востоке Авдеевского плацдарма.

"Вообще угроза окружения Авдеевки на сегодняшний день сохраняется, и в дальнейшем понемногу, к сожалению, растет", – отметил Жданов.

Хотят сформировать "балкон"

Второе по активности направление фронта – Марьинское. Там враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону.

"Россияне хотят сформировать так называемый "балкон", который бы нависал над Угледарским выступом. А потом с севера планируют зайти в сторону Угледара", – предположил военный эксперт.

Важный рубеж обороны

На Бахмутском направлении у оккупантов есть планы попытаться дойти до Часового Яра.

"Часов Яр – это рубеж обороны перед огромной агломерацией Краматорск – Славянск в Донецкой области, которая еще остается под контролем Украины", – подчеркнул Олег Жданов.

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