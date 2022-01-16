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К теме Во Львове собирают деньги для еще одной девочки с СМА: для спасения нужно 2 миллиона долларов

Помощь из-за СМА

Маленькая девочка с СМА нуждается в спасении. Ей может помочь только самый дорогой укол в мире, который не продают в Украине. Семья из Хмельницкого просит финансовой поддержки.

Детали недуга 2-летнего ребенка: смотрите видео

Спасение из плена

Дочь Виталия Атаманчука пытается уже более 4 лет спасти отца из плена пророссийских боевиков. Его пытают в Макеевской колонии Донецкой области.

История спасения пленного отца: узнайте больше в видео

Помощь под прицелом оккупантов

На Луганщине оккупанты ранили украинского военного снайперским оружием. Собратья, рискуя собственной жизнью, решили спасти его ночью – по сути под прицелом противника.

Как вывозили раненого военного: смотрите сюжет 24 канала

Дружба Путина и Лукашенко

Политологи и эксперты все чаще отмечают, что больше всего от "братской дружбы" Владимира Путина и Александра Лукашенко будет страдать Украина. Россия максимально поглощает Беларусь.

Как Лукашенко с Путиным выстраивает российский мир: смотрите видео

Эксклюзивная выставка в Киеве

В Киеве открыли уникальную выставку – со старинными парфюмерными флаконами состоятельных людей. Коллекцию из более 50 видов флаконов собирали 4 года.

Флаконы со всего мира на выставке: смотрите сюжет 24 канала