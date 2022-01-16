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До теми У Львові збирають гроші для ще однієї дівчинки зі СМА: для порятунку треба 2 мільйони доларів

Допомога через СМА

Маленька дівчинка зі СМА потребує порятунку. Їй може допомогти лише найдорожчий укол у світі, який не продають в Україні. Cім'я з Хмельницького просить фінансової підтримки.

Деталі недуги 2-річної дитини: дивіться відео

Порятунок із полону

Донька Віталія Атаманчука намагається вже понад 4 роки врятувати батька з полону проросійських бойовиків. Його катують у макіївській колонії, що на Донеччині.

Історія порятунку полоненого батька: дізнайтесь більше у відео

Допомога під прицілом окупантів

На Луганщині окупанти поранили українського військового снайперською зброєю. Побратими, ризикуючи власним життям, вирішили врятувати його вночі – по суті під прицілом противника.

Як вивозили пораненого військового: дивіться сюжет 24 каналу

Дружба Путіна та Лукашенка

Політологи та експерти все частіше наголошують на тому, що найбільше від "братньої дружби" Володимира Путіна та Олександра Лукашенка страждатиме Україна. Росія максимально поглинає Білорусь.

Як Лукашенко з Путіним вибудовує російський світ: дивіться відео

Ексклюзивна виставка у Києві

У Києві відкрили унікальну виставку – зі старовинними парфумними флаконами заможних людей. Колекцію з понад 50 видів флаконів збирали 4 роки.

Флакони з усього світу на виставці: дивіться сюжет 24 каналу