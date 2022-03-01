Горячие точки: Арестович назвал места, которые больше всего атакуют россияне

Российская армия уже шестой день ведет против Украины полномасштабную войну. Советник главы Офиса Президента рассказал о ситуации в стране 1 марта.

Арестович заверил, что военно-политическая обстановка остается контролируемой руководством Украины и руководством Вооруженных сил. По его словам, 1 марта самая горячая точка столкновений – Херсон.

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"Одиночные группы противника предприняли попытку проникнуть в город. Сейчас ВСУ и другие военные формирования, тероборона уничтожают противника", – сказал Арестович.

"Даже погода за нас"

Советник председателя ОП рассказал, что утром 1 марта россияне нанесли одиночный артиллерийский удар по Харьковской облгосадминистрации. Сейчас устанавливают количество потерь. Кроме этого, идут стрелковые и артиллерийские бои за Мариуполь.

Арестович добавил, что даже погодные условия против россиян. Говорится о том, что третьи сутки шторм на Черном море не позволяет российскому морскому десанту высадиться возле Одессы или Николаева.

Окрестности Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает оккупантам начать ежедневный упорный штурм,

– рассказал Арестович.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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