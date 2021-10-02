Самые популярные схемы авторазводов: как приобрести машину и не попасть в руки аферистов

Среди очевидных мошеннических схем при покупке авто: скрученный пробег, перебитый VIN код, выдавать машину после аварии за не битую. Это такое старое, что сошло с конвейера с первыми автомобилями форда.

Поэтому о таком минимум. Остановимся на системном мошенничестве, менее очевидных или особо наглых аферах.

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В некоторых схемах люди "попадают" на минимальные "задатки" или "подписки". В некоторых – на сотни тысяч гривен. Попадают и те, кто ищет поддержанные машины, и те, кто хочет авто с салона. Это – больно.

Поэтому гляньте наш обзор – просто, чтобы держать в голове алгоритмы киданий. Даже если сейчас не ищете автомобиль. Они останутся в памяти и сработают в нужный момент.

Схема: "биток" с аукциона в США

Пожалуй, один из самых популярных способов покупки машины – автомобильные аукционы в Америке или Европе. Это не такие псевдоторги, где не надо платить деньги, чтобы узнать, что ты ничего не выиграл.

Аукцион настоящий, проходит на зарубежных площадках для торгов. Там страховые компании, банки, дилеры или частные лица продают подержанные автомобили, часто после маленьких или крупных аварий. А покупатель поднимает цену.



В США некоторые авто можно приобрести на аукционе / Фото Unsplash

Если постараться, купить и отремонтировать такое авто можно дешевле, чем купить такое же в Украине. Но ключевое здесь – если постараться. Для этого нужны время, усилия и компетентность – просчитать стоимость доставки, растаможки, ремонта, дополнительных платежей.

Однако ажиотаж на машины с аукционов породил не очень честных посредников, которые пообещают вам чуть ли не мерседес по цене Жигулей.

Покупателям пообещали почти новые авто

Наши сегодняшние герои – Игорь и Святослав, военные, не знакомы между собой, которые сотрудничали с одной компанией. Святослав заказывал авто из США в начале 2021 года. Игорь обратился к той же компании на несколько месяцев позже.

Обоих подкупила активная реклама. Упоминания от блогеров и популярных ведущих, сотни тысяч подписчиков фирмы в соцсетях. Святослав искал машину за 8 тысяч долларов. В компании быстро согласились найти, взяли 500 долларов за свои услуги и начали поиск.

Уже через неделю предложили купить фольцваген джетту. Сказали: авто на ходу и почти без повреждений. Авто приобрели на аукционе еще в феврале. Святославу пообещали, что через месяц-два машина будет в Украине.

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А поскольку она на ходу и не требует серьезного ремонта – можно садиться и ехать. А вот Игорь выходил из бюджета 10 тысяч долларов. Ему предложили форд эскейп 2015 года. И тоже сказали – через 2 месяца будет ездить.

И у Святослава, и у Игоря менеджеры периодически исчезали со связи, хоть обещали полное сопровождение. Периодически исчезали – это не отвечали по нескольку недель. Ни одному из них машина не приехала вовремя.

Святослав ждал машину 4 месяца вместо двух. Так же на пару месяцев позже свое авто забрал и Игорь. Но проблема оказалась не только в этом. Автомобили нуждались в ремонте. И это увеличило расходы.

До этого Святослава уверяли – авто на ходу, прошло все необходимые осмотры на техстанциях и не имеет значительных повреждений, лишь несколько царапин. Первый день ее забрать не удалось, потому что машина не заводилась.



Авто нуждались в серьезном ремонте / Фото Unsplash

Через несколько дней мужчина с немалыми усилиями таки завел автомобиль. После того как обратился к знакомым на станцию техобслуживания, оказывается, что мотор в этой машине просто мертв.

По словам Святослава, машина потребует еще минимум 2 тысячи долларов на ремонт двигателя. Авто Игоря тоже должно было быть лишь с незначительными повреждениями. Мужчина даже запланировал семейный отпуск – тур по Украине, на той машине. Однако авто до сих пор в ремонте.

Игорь тоже уже заплатил дополнительную тысячу долларов за ремонт. И продолжает ремонтировать. В обоих случаях мужчины машины получили, но рассчитывали на другое. Дополнительные расходы и месяцы ожидания как-то не входили в их планы.

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Теперь считают, могли бы подобрать что-то поближе, в Украине. И побыстрее. Если обратиться в компанию под видом клиента, там действительно не расскажут прямо ни о вероятности дополнительных месяцев ожидания, ни о дополнительных расходах. Пообещали разве что экономию.

Напоследок мы посмотрели отзывы об этой компании. Святослав и Игорь – не единственные, кто жалуются на сроки и состояние авто. В компании задержки объясняют форс-мажором. Переплаты за ремонт машины, убеждают, вообще что-то нереальное. Особенно, если клиент застраховал этот риск.

Как приобрести авто на зарубежных аукционах

Итак. Если вы таки решили заказывать машину на зарубежных аукционах – несколько советов от сотрудников такого бизнеса.

Маловероятно, что дешевые авто обойдутся вам выгодно. Поэтому лучше предварительно посмотрите украинский рынок – так вы сэкономите время, нервы и, возможно, деньги.

Подбирайте человека или компанию, которая будет делать выкуп машины, через людей, которые уже пользовались этими услугами. Не ведитесь на рекламу блогеров.

Поинтересуйтесь официальными документами о зарубежной машине. Есть сервисы, которые продают доступ к такой информации – там все о состоянии машины, пробег, историю обслуживания или историю ДТП.

Поинтересуйтесь, куда вы платите за машину. В идеале компания должна предоставить вам реквизиты аукциона – за тело машины и комиссию оплата осуществляется на официальный счет. И вы можете заплатить сами.

Схема: продажа несуществующего авто

В этой схеме мошенники продают машину или мотоцикл, которых у них в принципе нет. Весь смысл схемы в том, чтобы "кинуть" вас на предоплату. Все начинается со сладкой цены.

Могут напихать еще какие-то приятные "плюшки" – бесплатную доставку, дополнительную скидку, кофе в постель. Что угодно, лишь бы вы сбросили деньги на карточку. Легко продавать за копейки то, чего в принципе нет. Открываем объявление.

Продавец Юля. Выставляет на продажу множество мотоциклов. Разные бренды и модели. И все чрезвычайно дешевые. Например, "Ямаха", 300 кубов, за 20 тысяч гривен. В Реале за эти деньги можно купить разве колеса. Но ведь выглядит соблазнительно, правда?

Если внимательно погуглить, обнаруживаем, что Юля (а она вряд ли на самом деле Юля) работает не одна. Аналогичные объявления с очень дешевыми мотоциклами и однотипными формулировками в описании выставляют еще несколько аккаунтов. С разных телефонов.



В интернете продают авто, которых не существует на самом деле / Фото Unsplash

Даже у нашей Юлии ряд номеров. Однако эти телефоны перестают работать через день – два после размещения объявления. Их выключают после того, как удалось кого-то развести.

Если позвонить так называемой Юле, то она предлагает прислать их сайт. Однако на самом деле это декорация, чтобы получить больше доверия от потенциального клиента. Но этот сайт и дает окончательное понимание того, что у продавцов нет никаких мотоциклов.

Прежде чем позвонить мошенникам и поговорить о нашей покупке, мы решили проанализировать некоторые из позиций. Все фото на сайте краденые с реальных объявлений. Некоторые – из молдавских, а некоторые даже из Таиланда.

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Относительно низкой цены у аферистов заготовлена легенда-объяснение. Они объясняют якобы технику сняли с ареста. Кто и у кого эти мотоциклы арестовал, а потом снял арест, аферисты, конечно, не расскажут. Это же легенда. Туманная и загадочная. Без деталей. Потому что зачем вам детали, когда есть бесплатная доставка.

Перед отправкой клиентов просят прислать задаток – 3 тысячи гривен. Вот ради этих денег все и делается. Сбросить деньги надо на банковскую карточку, которая якобы принадлежит бухгалтеру.

Как защититься от схемы продажи несуществующего авто

Не думайте, что этот развод работает только с мотоциклами. С авто схема та же. Так что видите очень привлекательную цену – проверьте тысячу раз прежде чем сделать хоть какой-то платеж. Если не видели авто собственными глазами – или не платите, или будьте готовы попрощаться с деньгами.



При покупке авто необходимо лично его осмотреть / Фото Unsplash

Хотите проверить объявление, не выходя из дома? Окей, погуглите телефон и проверьте фото. Забросьте его в "гуглпоиск" по картинкам или подобные сервисы. И, главное, попросите продавца сделать дополнительные фото и видео. С того ракурса, с которого скажете вы.

Схема: под видом автосалона

Похожая схема – мошенники тоже продают воздух. Но ради большей достоверности и вплетают в свою легенду официальных дилеров. Вам прилетает смс-ка о выигрыше авто из салона. Просто так.

Никто в здравом уме на такое не поведется? Ну судя по количеству таких рассылок – еще и как велись. Иногда мошенники даже создавали клон сайта официального дилера авто в Украине, и там публиковали объявление, что именно вы – владелец такого-то номера телефона – выиграли автомобиль.

"Победителям" компания говорила, что нужно лишь уплатить налог за регистрацию авто. От 1 до 5 тысяч гривен. Некоторые, конечно, звонили в настоящий салон, чтобы проверить выигрыш. Вы тоже так делайте.

Звонков было так много, что компания даже поставила у себя на сайте объявление: никаких автомобилей она не разыгрывает.

Вторая схема, в которой прикрываются автосалонами – объявления на платформах для продажи – типа "олх" или "авториа". Объявление якобы авто из салона дешевле рыночной стоимости. Процентов на 20 – 30. Фото с официальных сайтов.

Легенда – распродажа остатков прошлогодней коллекции. Ну, в смысле, непопулярной модели, которая застряла в салоне. Мошенники уточняют, откуда вы. И где бы вы ни были, машина стоит далеко от вас. И никак ее не посмотреть. Но все непременно привезут. Только оплатите аванс и доставку.

Раскрыть эту аферу еще проще – достаточно самостоятельно найти контакты салона и позвонить.

Схема: псевдорассрочка

Это уже более изобретательная система. "Машина в рассрочку", которая никакая не рассрочка. Приемные – кредитуют не вас. А вы. Правильная рассрочка – это когда вам дали машину. А платите вы частями.

А эта схема, это когда вы платите частями. Но машину вам не дали. Да, и на это ведутся. И много.



Украинка потратила 100 тысяч гривен и не получила авто / Фото Unsplash

Семья нашей героини Татьяны за год выплатила больше чем 100 тысяч гривен компании за авто в рассрочку, но так и не получила свою машину. Объявление она увидела на "ОЛХ". Якобы от частного покупателя. Когда позвонила – оказалось, что это компания.

Они описали свою "рассрочку" так: вносите часть платежей и за несколько месяцев катаетесь на автомобиле. Ей сказали внести 60 тысяч гривен. За услуги самой компании семья Татьяны заплатила 12 тысяч гривен.

Женщина попала в схему с несуществующим авто

Там называют это "информационные услуги" – подбор машины, оформление документов. Плюс платежи за машину – почти 100 тысяч. Покупатель в договорах с компанией – не покупатель, а "участник группы".

Группа, не знакомая между собой, должна регулярно скидываться деньгами в фонд. А машину забирает тот, кто заплатит больше. Об этом все было меленько написано в кипе бумаг от компании.

В итоге семья Татьяны машину не увидела, расторгла договор и пошла в полицию. Компания вернула ей только часть денег – вместо 100 тысяч – 60. То есть где-то 40 тысяч Татьяна потеряла.

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Эти нюансы тоже были прописаны в договоре – остальную сумму компания называет "авансовыми взносами", которые в случае расторжения договора возврату не подлежат.

Ну, и напоследок еще одна идиотская деталь этой истории. Мало того, что эту сделку продавали как рассрочку для Татьяны, а она оказалась рассрочкой для кого-то другого – за Татьянин счет. Так в договор Татьяны еще и вписали не ту машину, которую она собиралась купить.

Не подписывайте документов, если вы точно знаете, что там уже есть что-то неверное. И вообще – читайте все, что написано в договоре. Оттуда можно до оплаты узнать, что машину вам никто не гарантирует через несколько месяцев. Не уверены – посоветуйтесь с юристами, это стоит дешевле 40 тысяч.

Как не попасть в руки аферистов?