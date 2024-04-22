Один фейк противоречит другому: как харьковчане воспринимают смену риторики пропагандистов

В головах и сознании российских пропагандистов сосуществуют кардинально противоположные вещи. Сначала путинские прихвостни говорят, что якобы россияне и украинцы "братья", а на следующий день угрожают превратить Харьков, по которому безжалостно бьют ракетами, дронами и авиационными бомбами, в "серую зону".

Однако харьковчане давно привыкли к безумным вбросам россиян, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Российские войска продолжают терроризировать город ежедневными атаками. Днем 22 апреля оккупанты ударили по телебашне, частично разрушив ее.

Обратите внимание Попытки захватить Харьков создали бы россиянам серьезные проблемы, – ISW

Реакция харьковчан на фейки россиян

Кремлевские пропагандисты и даже сам диктатор Владимир Путин периодически делают циничные заявления и распространяют фейки о наступлении на Харьков, эвакуации населения из города и тому подобное.

Сколько мы бы не общались с горожанами на улицах, когда, например, делаем опрос, все говорят, что прежде всего этого не допустят и, во-вторых, в это не верят,

– сказала Черненко.

Люди приводят в пример определенные донецкие города, которые россияне брали в течение многих месяцев. Харьков гораздо больше и для его уничтожения просто понадобятся колоссальные силы.

Я верю, что у россиян не хватит сил, а Вооруженные Силы Украины защитят Харьков и не дадут, чтобы его ни уничтожили, ни захватили. Харьковчане в это искренне верят,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

К тому же сейчас вокруг Харькова, в частности в приграничной территории, строят мощные фортификационные сооружения, а наши защитники еще более подготовлены и мотивированы чем 2022 году. Поэтому, какие бы циничные призывы и вбросы пропагандисты не делали в эфирах, – это неправда.

Яркий тому пример – производственное предприятие, которое россияне разбили в Холодногорском районе, где выгорело семь этажей. Там было несколько коммерческих мощностей. В частности, производство электроприборов, типография, которая печатали детские книжки. Через час после удара в российских пабликах появилась информация, что там были иностранные наемники и производство беспилотников.

Это фейк чистой воды. Я и мои коллеги видели это здание, даже зашли в помещение, которые выгорели и пострадали. Мы видели эти книги и пазлы, которые так и не вышли в продажу,

– добавила корреспондентка 24 Канала.

Она в очередной раз подчеркнула, что информацию о "серой зоне", о захвате и о "братских" народах – это пропаганда.

Фейки россиян о Харькове