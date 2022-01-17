Самые смешные мемы недели: стихия, возвращение Порошенко, время мерить талию после праздников

Украина продолжает праздновать: прошло Рождество и Старый Новый год, на очереди – Крещение. Последствия потребления вкусностей – уже на фигурах. Возвращение Петра Порошенко из Варшавы анонсировали на 17 января. Непогода разгулялась: ветер свирепствовал, прихватив с собой дождь, снег и даже град. Над этим пробовали шутить украинцы в течение недели.

24 канал попытался собрать самые смешные и наиболее актуальные мемы в течение прошедшей недели. Предлагаем их просмотреть.

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Как праздники сказались на талии

Лишь несколько дней после Рождества могли отдохнуть украинцы, чтобы перейти к следующему этапу празднования Старого Нового Года. Хозяйки снова накрыли столы с угощениями, а мальчики и юноши просыпались на рассвете и "засевали" дома родных и соседей. Праздники сказались не только на хорошем настрое украинских граждан, но и на их фигурах.

Именно попытки влезть в "допраздничную одежду" и высмеивали в течение недели в интернете. Несмотря на неутешительную, казалось бы, ситуацию, оптимизма создатели мемов не теряют: до Пасхи есть еще время похудеть.

На весы лучше не смотреть / Изображение "Мемаграм"

Праздники в разгаре – уже не первая неделя / Изображение "Мемаграм"

Праздники обозначились на талии / Изображение "Мемаграм"

Послепраздничный "крик"/ Изображение "Мемаграм"

Не доесть все блюда – это как грех / Мем Оксаны Федорец

Еще не конец праздников / Изображение "Мемаграм"

Бабушке отказывать не хочется / Изображение "Другої приватної мемарні"

Задача топ – похудеть к Пасхе / Мем С. Гостролуцкого

Украинские традиции всем не понять / Изображение "Баба і кіт"

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Непогода накрыла Украину

В течение прошлой недели, погода украинцев не радовала. Больше всего донимал шквальный ветер: срывало не только шапки, но и крыши домов. В городах из-за мощных порывов случился настоящий "елкопад": новогодние красавицы просто не выстояли под натиском такого урагана. Наделала хлопот и гололедица, водителей на автодорогах ждал настоящий каток.

Из-за морозов и гололеда стало больше посетителей в пунктах обогрева и травматологии. Несмотря на это, создатели мемов попытались и в этом найти "нотку юмора".

Срывало не только шапки / Изображение "Захід Дикий"

​Модным быть сложно в мороз / Мем со страницы "Мемаграм"

​Актуально Непогода оставила без света почти 70 населенных пунктов в 5 областях Украины

Возвращение Порошенко в Украину

Против Петра Порошенко возбудили уголовное производство за государственную измену. Нардеп анонсировал возвращение в Украину на 17 января, до этого времени он находился в Варшаве. В этот же день должны провести и судебное заседание по избранию политику меры пресечения. Всю неделю в интернете готовились к встрече Порошенко и фантазировали, как она может произойти.

Еще один визитер из-за рубежа / Изображение "Мемаграм"

Имущество Порошенко – под арестом Изображения "Мемаграм"

Как высчитывали время возвращения Порошенко / Мем Михаила Ткача

В "ЕС" собирают митинги / Изображения "Другої приватної мемарні"