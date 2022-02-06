Самые смешные мемы недели: Трухин и его лесная братва, Путину пора в мавзолей

Проходящая неделя была богата важными событиями и сенсационными разоблачениями. Чего только стоит обнародованная журналистами запись с бодикамер правоохранителей, прибывших на место ДТП с нардепом Трухиным. Его фраза "я сейчас тихонько в лес уйду" стала вирусной и продлила жизнь во многих мемах и фотожабах.

Однако это не единственная тема, над которой шутили украинцы. Самые забавные фотожабы собрали журналисты 24 канала.

Важно Самые смешные мемы недели: фейсбук в украинских флажках, каски от Германии

Трухин и его лесная братва

СМИ обнародовали новые детали ДТП с Александром Трухиным. Он довольно интересным образом пытался "договориться" с полицией. А его фраза "я сейчас тихонько в лес уйду" породила много мемов.

Это был бы интересный сиквел мультфильма / Фото из фейсбука Владимира Попова

А что так можно было? / Фото "Мемаграм"

Это же было / Фото из фейсбука Владимира Попова

"Симпсоны" действительно предсказывают будущее / Фото из фейсбука Владимира Попова

Когда нет денег на чаевые / Фото Антона Ходзи

А кто же против такого "тревожного чемодана"? / Фото "Мемаграм"

Партия Притулы

Новая партия одного из бывших лидеров партии Голос и телеведущего Сергея Притулы будет называться "24 августа". В сети пофантазировали на тему того, каким мог бы быть лозунг политической силы.

Вот оно что / Фото "Мемаграм"

Конкуренты наступают / Фото Ивана Синсяка

Путину пора в мавзолей

Во время Олимпиады-2022 в Пекине Владимир Путин выразил неуважение украинской команде. Когда наши спортсмены выходили, глава Кремли сделал вид, что задремал. Украинцы юмор не оценили и предположили, что Путин уже готовится отойти в мир иной. Ведь визуально он напоминал Ленина, который так же дремлет в мавзолее.

Слышите, как хорошо поют? / Фото "Мемаграм"

Соответствие 10 из 10 / Фото Алексея Голобуцкого

Вечная классика / Фото GroZa

Фантазии украинцев / Фото "Баба и кот"

Под чудесную песню даже уснул / Фото "Баба и кот"

У каждого в сердце Журба / Фото из фейсбука Владимира Попова

Эх, пусть будет / Фото "Мемаграм"



Хорошего дня!