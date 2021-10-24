Самые смешные мемы недели:вакцинаторы vs антивакцинаторы, "Батько наш –Бандера", старт отопления
Источник:24 канал
Уходящая неделя подкинула создателям мемов достаточно тем для творчества. Из-за ужесточения карантинных ограничений вспыхнули войны в соцсетях между антивакцинаторами и теми, кто получил прививку. Хит "Батько наш – Бандера" набирает популярность. А из-за похолодания украинцы достали теплые вещи и надеются, что батареи будут горячими.
24 канал постарался собрать для читателей самые смешные и наиболее актуальные мемы.
К теме Как мемы помогают справиться со стрессом во время пандемии COVID-19
Война вакцинаторов с антивакцинаторами
С 21 октября в Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок. Теперь попасть в поезд, самолет или автобус можно только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Из-за этого на вокзалах и автостанциях вспыхнуло немало конфликтов и даже пролилось слез из-за отмененных путешествий.
Рост заболеваемости также подтолкнул власти во многих областях ввести "красный" уровень ограничений. Из-за таких условий и рамок споры "прививаться – или не прививаться" перешли на новый уровень в интернете. Аргументы стороны приводят разные, и некоторые из них – из-за нелепости – стоят того, чтобы попасть в мемы.
Чипирование – частый аргумент антивакцинаторов / Изображение Michael Savchyn из "Мемаграмм"
Без сертификатов жить все труднее / Изображение GONI Мемасы
Бизнес делают даже на иммунизации / Изображения GONI Мемасы
Войны в соцсетях продолжаются / Изображение GONI Мемасы
Возникают новые скороговорки / Изображение GONI Мемасы
Новый повод для прекращения отношений / Изображение со страницы "Баба и кот"
"Батько наш – Бандера"
Киевские школьники потроллили пророссийскую учительницу, исполнив песню "Батько наш – Бандера". Флешмоб мгновенно разлетелся по сети и песня превратилась в хит, который стал лидером поиска в Google.
Украинская песня донеслась даже до государства-агрессора. Из-за таких логических предпочтений украинцев в России "запылало".
Песня о Бандере дошла до Москвы / Скриншот с сайта
В Украине – новый хит / Изображение с "Мемаграм"
Украинская песня не имеет границ / Изображения Захара Клименко с "Мемаграм"
Крестный отец – Бандера / Изображение Sasha Podufalov, с "Мемаграм"
Неплохо, если бы это было реальностью / Изображение GONI Мемасы
Пусть песня раздается громче / Изображение со страницы "Баба и кот"
Отопительный сезон
Столбики термометров опускаются все ниже, а в квартирах украинцев – значительно холоднее. Люди повытягивали из шкафов теплые вещи и зимние одеяла, с надеждой прикасаясь к холодным батареям. Кому-то уже повезло и отопительный сезон успешно стартовал.
Тем временем ожили и чаты ОСМД – возродились споры между теми, кому жарко и теми, кто замерзает.
Все здесь, В Украине начинается отопительный сезон 2021 – 2022: когда и где включат тепло
Время вытягивать теплые одеяла / Изображение Sasha Podufalov, с "Мемаграм"
Боль отопительного сезона / Изображение GONI Мемасы
Может быть, действительно лучше взять обогреватель? / Изображение со страницы "Баба и кот"
А напоследок просто предлагаем посмотреть видео, на которое можно смотреть вечно – как распадается Кремль: