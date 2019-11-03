Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в стенах парламента вел интимную переписку с проститутками. А еще депутаты на этой неделе играли, плакали, качались и вообще – развлекались как могли. Хэллоуин в Украине: как, кто и где праздновал. Все эти темы стали поводом для забавных шуток в соцсетях.

Яременко и секс-скандал

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Журналисты поймали "слугу народа" Яременко за интимной перепиской с молодыми девушками в стенах Рады. Вероятно, речь идет о проститутках, поскольку нардеп спрашивал у женщин о тарифах за их услуги.

Сначала народный избранник пытался оправдать свой поступок и заявил: все это "спецоперация", а еще – провокация журналистов. Более того – он даже отметил, что его жена в курсе таких "выходок". Однако впоследствии нардеп удалил из соцсетей сообщение о "спецоперации" и извинился перед семьей, фракцией и президентом.

Вероятно, на извинения его натолкнула еще одна переписка, на этот раз не интимная, но не менее провокационная – с пранкером, который выдавал себя за генпрокурора Рябошапку. Именно шутник уговорил Яременко извиниться перед "номером 1", который якобы был "очень не доволен" ситуацией.

В конце концов вся эта история завершилась речью Яременко с трибуны Рады, в которой он в очередной раз обвинил журналистов и пригрозил им судом за влезание в его личную жизнь. После этого Яременко еще сам себя наказал – освободил место главы парламентского комитета по международным связям.

Как смеются над Яременко в соцсетях – далее.

Богдан Яремёнко заявил, что когда он листал фотографии проституток в своём смартфоне во время заседания Верховной Рады, он просто проверял, как работают журналисты, а не искал женщину на вечер. Более того, его жена позвонила ему и поблагодарила за это. pic.twitter.com/EPs6ZevSkO — Запоріжжя NOW (@ZaporizhzhiaNOW) October 30, 2019

Ось вона яка, держава в смартфоні Яременко... — Апантаны Мудрамер (@mudramer) October 30, 2019

https://twitter.com/2krapka/status/1189542100947423232

А вот как на ситуацию отреагировал нардеп Илья Кива: видео​

Реакция нардепа Ильи Кивы на ситуацию с Яременко - истерический смех и фраза "Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам". Молчал бы, после своих историй. pic.twitter.com/FcW8IJYmlx — Klymenko Time (@KlymenkoTime) October 30, 2019

Кто и как еще развлекался в Раде

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Павел Халимон во время очередного заседания Верховной Рады решил развлечься.

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Политик играл в смартфорне игру Jewels.

При этом нардеп держал гаджет таким образом, чтобы окружающим не было видно, чем он занят. К сожалению, депутату не удалось остаться незамеченным.

Хто в смартфон глядел

Коля ел,

Бурят шептал,

Кива чем-то там качал

Бородач за лямов сто -- прокачали чтоб его......

Дело бьІло вечером

В раде дєлать нечего !)



Ще один трудяга...

На фото депутат від "Слуга Народу" Павло Халімон pic.twitter.com/w45iGXHm1q — Днепр Бандеровский (@inushka_) November 1, 2019

А вот одиозному Илье Киве, похоже, действительно не было чем заняться. Он качался на кресле в парламенте, от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и жевал резинку. Вокруг – активно работали нардепы, а Илье Киве до этого дела не было.

Развлечения Ильи Кивы в Раде: видео-вариант

А вот депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок.

Если я сказала, что я хочу пройти за своими правками, значит я хочу пройти за своими правками. Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. А не то, что ко мне кто-то подходит и говорит: перестань их подавать,

– сказала депутат в слезах.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову пришлось попросить ее не плакать, и правки начали ставить на подтверждение.

Примечательно, что коллега Скороход, который сидел рядом, бросился ее успокаивать: "Успокойтесь, Вам еще рожать. Успокойтесь, оно того не стоит".

Депутат Скороход расплакалась в Раде: как это было













Как о слезах Скороход отзываются в соцсетях

Хэллоуин в Украине

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Традиция праздновать Хэллоуин, которая ежегодно становится все более популярной в Украине, пока еще не добралась до Верховной Рады. Однако 24 канал решил предположить, что могли бы выглядеть народные депутаты и президент в праздничных, устрашающих образах.



Страшный образ Ильи Кивы



Святослав Вакарчук



Виталий Кличко



Виктор Медведчук



Владимир Зеленский



Дмитрий Разумков

Более забавных фото – здесь.

Как еще шутят про Хэллоуин в Украине, мы узнавали из соцсетей.

А ці колядники що на хеловін ходять, що вони хочуть? Бо я морожусь. — Jason Todd (@khariton_off) October 31, 2019