Найсмішніші меми тижня: Яременко у кімнаті збочень та Геловін в Україні

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко у стінах парламенту вів інтимне листування з повіями. А ще депутати цього тижня гралися, плакали, гойдалися та взагалі – розважались як могли. Геловін в Україні: як, хто і де святкував. Усі ці теми стали приводом для кумедних жартів у соцмережах.

Яременко і секс-скандал

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Журналісти спіймали "слугу народу" Яременка за інтимним листуванням із молодими дівчатами у стінах Ради. Ймовірно, йдеться про повій, оскільки нардеп запитував у жіночок про тарифи за їхні послуги.

Спочатку народний обранець намагався виправдати свій вчинок і заявив: усе це "спецоперація", а ще – провокація журналістів. Ба, більше – він навіть зауважив, що його жінка в курсі таких "витівок". Проте згодом нардеп видалив із соцмереж допис про "спецоперацію" та вибачився перед сім’єю, фракцією та президентом.

Ймовірно, на вибачення його наштовхнуло ще одне листування, цього разу не інтимне, але не менш провокативне – з пранкером, який видавав себе за генпрокурора Рябошапку. Саме жартівник вмовив Яременка вибачитись перед "номером 1", який начебто був "дуже не задоволений" ситуацією.

Врешті вся ця історія завершилась промовою Яременка з трибуни Ради, у якій він вкотре звинуватив журналістів і пригрозив їм судом за влізання в його особисте життя. Після цього Яременко ще сам себе покарав – звільнив місце голови парламентського комітету з міжнародних зв’язків.

Як кепкують із Яременка в соцмережах – далі.

Богдан Яремёнко заявил, что когда он листал фотографии проституток в своём смартфоне во время заседания Верховной Рады, он просто проверял, как работают журналисты, а не искал женщину на вечер. Более того, его жена позвонила ему и поблагодарила за это. pic.twitter.com/EPs6ZevSkO — Запоріжжя NOW (@ZaporizhzhiaNOW) October 30, 2019

Ось вона яка, держава в смартфоні Яременко... — Апантаны Мудрамер (@mudramer) October 30, 2019

https://twitter.com/2krapka/status/1189542100947423232

А ось як на ситуацію відреагував нардеп Ілля Кива: відео

Реакция нардепа Ильи Кивы на ситуацию с Яременко - истерический смех и фраза "Одни п*дорам пишут, другие – шл*хам". Молчал бы, после своих историй. pic.twitter.com/FcW8IJYmlx — Klymenko Time (@KlymenkoTime) October 30, 2019

Хто і як ще розважався в Раді

Заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон під час чергового засідання Верховної Ради вирішив розважитись.

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Політик грав у смартфорні гру Jewels.

При цьому нардеп тримав гаджет таким чином, щоб оточуючим не було видно, чим він зайнятий. На жаль, депутату не вдалося залишитися непоміченим.

Хто в смартфон глядел

Коля ел,

Бурят шептал,

Кива чем-то там качал

Бородач за лямов сто -- прокачали чтоб его......

Дело бьІло вечером

В раде дєлать нечего !)



Ще один трудяга...

На фото депутат від "Слуга Народу" Павло Халімон pic.twitter.com/w45iGXHm1q — Днепр Бандеровский (@inushka_) November 1, 2019

А ось одіозному Іллі Киві, схоже, таки справді не було чим зайнятись. Він гойдався на кріслі у парламенті, знічев’я крутив мікрофоном в різні сторони та жував гумку. Навколо – активно працювали нардепи, а Іллі Киві до цього діла не було.

Розваги Іллі Киви в Раді: відео-варіант

А ось депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ганна Скороход розплакалася на пленарному засіданні через ігнорування її правок.

Якщо я сказала, що я хочу пройти за своїми правками, значить я хочу пройти за своїми правками. Ви знаєте, таке відчуття, що у нас відбувається якесь знущання. А не те, що до мене хтось підходить і каже: перестань їх подавати,

– сказала депутатка у сльозах.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довелося попросити її не плакати, і правки почали ставити на підтвердження.

Примітно, що колега Скороход, який сидів поруч, кинувся її заспокоювати: "Заспокойтеся, Вам ще народжувати. Заспокойтеся, воно того не вартує".

Депутатка Скороход розплакалась в Раді: як це було













Як про сльози Скороход відгукуються у соцмережах

Геловін в Україні

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Традиція святкувати Геловін, яка щороку стає дедалі популярнішою в Україні, поки що ще не дісталася до Верховної Ради. Проте 24 канал вирішив припустити, як могли б виглядати народні депутати і президент у святкових, страхітливих образах.



Страхітливий образ Іллі Киви



Святослав Вакарчук



Віталій Кличко



Віктор Медведчук



Володимир Зеленський



Дмитро Разумков

Більше кумедних фото – тут.

Як ще жартують про Геловін в Україні, ми довідувались із соцмереж.

А ці колядники що на хеловін ходять, що вони хочуть? Бо я морожусь. — Jason Todd (@khariton_off) October 31, 2019