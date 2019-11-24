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      Самые смешные мемы недели: унитазофилия на России, предрассудок Зеленского и Путин – Джокер

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Главной темой в соцсетях стали украинские унитазы. Нет, не те, с которыми мы каждый день видимся, а те, с которыми теперь видятся россияне. Унитазы с украинских катеров россиянам почему-то настолько понравились, что те решили их украсть. Конечно, на неделе были и другие забавные ситуации – например, небритый Зеленский вступил в перепалку с Тимошенко, а Путин с грустью проехался на электричке.

      Один раз – не унитаз, или Туалетный юмор недели

      С украинских судов, которые Россия наконец вернула Украине, исчезли не только вооружение и радионавигационное оборудование. Исчезли даже унитазы. Причем совсем не золотые – обычные, белые.

      Смотрите также эпическое видео, как в России элитный внедорожник тушили фекалиями

      Что это?

      ► Унитазофилия как новое и, как оказалось, присущее "русскому миру" извращение?
      ► Случайно перепутали значение слова "судно", указанное в техосмотре?
      ► Действительно в России такой бешеный дефицит оборудования для туалетов?

      Ответа нет, ведь россияне, конечно, все отрицают. А вот в соцсетях, как всегда, есть варианты.

      Унітаз
      Говорят, 22% россиян никогда не видели унитазов вживую

      Унітаз
      Да, именно в тот день, когда обнаружили пропавшие унитазы

      Унітаз
      Братья-россияне спасали украинцев от унитазозависимости, взяв ее на себя?

      Унітаз
      Путин надоел, можно сменить идола?

      Унітаз
      Путин не надоел, просто пьедестал сменили

      Унітаз
      Путин не проффесор, но ведь и не Доцент

      К теме о России: В РФ около поликлиники установили ворота без забора: каждый вечер сторож запирает их на замок – фото

      Небритый Зеленский вступил в перепалку с Тимошенко: кто победил

      Украинский президент Зеленский 20 ноября пришел на встречу с премьером Чехии Бабишем небритым. Зеленский объяснил и извинился: "Это не просто так. Вы знаете, есть такое украинское слово "забобоны". И вот сейчас я жду корабли. Корабли вернутся – тогда я побреюсь".

      Корабли вернулись, президент побрился, но интернет не забывает ничего.

      Зеленський
      Вот, держите на память и на фарт фото небритого президента

      Зеленськи
      А вот из прогнозов, которые худшие

      И все бы ничего, но... Предполагают, именно небритость (как признак гормонального дисбаланса) вызвала словесный спор между Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко.

      Тимошенко
      Немного об оппозиции и сладких местах

      Тимошенко
      И совсем щепотка корпоративов и пианино в ответ

      Тимошенко
      А вот как увидели "перспективу-ретроспективу" в соцсетях

      Тимошенко
      Спешл для любителей сладкого

      Тимошенко
      Без комментариев: для тех, кто помнит

      Читайте также: Сеть о ссоре Зеленского и Тимошенко: назовите фамилию президента, с которым ужилась Тимошенко

      Путин с грустью проехался в электричке, электричка – с унитазом

      На неделе Владимир Путин лично опробовал Московский центральный диаметр (это такая версия окологородской электрички). Естественно, там были журналисты и фотографы. И вот одна из фотографий получилась крайне удачной и стала мемом.

      Паутін
      Путин в электричке / Фото ТАСС

      Путін
      Путин и его преемник, конечно

      Над чем же задумался президент Российской Федерации и что же его так расстроило? Варианты – есть.

      Путін
      Видел где-то этого, но где... И рожа такая отвратительная... И почему он в моем вагоне?

      ПутінТождественная энергетика... Ну, можно поспорить, но как скажете, как скажете...

      Путін
      2015 год, пророческий рисунок: теперь у него есть на что присесть

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      И напоследок: котиков не будет (извините), но вот вам о пробках в Киеве.

      Затори
      В реальном времени, не в реальном времени, но – правда

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Новости России Юлия Тимошенко - новости Возвращение захваченных кораблей Мемы Курьезные новости
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