Самые смешные мемы недели: унитазофилия на России, предрассудок Зеленского и Путин – Джокер

Главной темой в соцсетях стали украинские унитазы. Нет, не те, с которыми мы каждый день видимся, а те, с которыми теперь видятся россияне. Унитазы с украинских катеров россиянам почему-то настолько понравились, что те решили их украсть. Конечно, на неделе были и другие забавные ситуации – например, небритый Зеленский вступил в перепалку с Тимошенко, а Путин с грустью проехался на электричке.

Один раз – не унитаз, или Туалетный юмор недели

С украинских судов, которые Россия наконец вернула Украине, исчезли не только вооружение и радионавигационное оборудование. Исчезли даже унитазы. Причем совсем не золотые – обычные, белые.

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Что это?

► Унитазофилия как новое и, как оказалось, присущее "русскому миру" извращение?

► Случайно перепутали значение слова "судно", указанное в техосмотре?

► Действительно в России такой бешеный дефицит оборудования для туалетов?

Ответа нет, ведь россияне, конечно, все отрицают. А вот в соцсетях, как всегда, есть варианты.



Говорят, 22% россиян никогда не видели унитазов вживую



Да, именно в тот день, когда обнаружили пропавшие унитазы



Братья-россияне спасали украинцев от унитазозависимости, взяв ее на себя?



Путин надоел, можно сменить идола?



Путин не надоел, просто пьедестал сменили



Путин не проффесор, но ведь и не Доцент

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Небритый Зеленский вступил в перепалку с Тимошенко: кто победил

Украинский президент Зеленский 20 ноября пришел на встречу с премьером Чехии Бабишем небритым. Зеленский объяснил и извинился: "Это не просто так. Вы знаете, есть такое украинское слово "забобоны". И вот сейчас я жду корабли. Корабли вернутся – тогда я побреюсь".

Корабли вернулись, президент побрился, но интернет не забывает ничего.



Вот, держите на память и на фарт фото небритого президента



А вот из прогнозов, которые худшие

И все бы ничего, но... Предполагают, именно небритость (как признак гормонального дисбаланса) вызвала словесный спор между Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко.



Немного об оппозиции и сладких местах



И совсем щепотка корпоративов и пианино в ответ



А вот как увидели "перспективу-ретроспективу" в соцсетях



Спешл для любителей сладкого



Без комментариев: для тех, кто помнит

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Путин с грустью проехался в электричке, электричка – с унитазом

На неделе Владимир Путин лично опробовал Московский центральный диаметр (это такая версия окологородской электрички). Естественно, там были журналисты и фотографы. И вот одна из фотографий получилась крайне удачной и стала мемом.



Путин в электричке / Фото ТАСС



Путин и его преемник, конечно

Над чем же задумался президент Российской Федерации и что же его так расстроило? Варианты – есть.



Видел где-то этого, но где... И рожа такая отвратительная... И почему он в моем вагоне?

Тождественная энергетика... Ну, можно поспорить, но как скажете, как скажете.. .



2015 год, пророческий рисунок: теперь у него есть на что присесть

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И напоследок: котиков не будет (извините), но вот вам о пробках в Киеве.



В реальном времени, не в реальном времени, но – правда