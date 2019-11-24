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      Найсмішніші меми тижня: унітазофілія на Росії, бородатий забобон Зеленського і Путін – Джокер

      69 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Головною темою для обговорення у соцмережах стали українські унітази. Ні, не ті, з якими ми щодня бачимося, а ті, з якими тепер бачаться росіяни. Унітази з українських катерів росіянам чомусь настільки сподобалися, що ті вирішили їх украсти. Звісно, протягом тижня були й інші кумедні ситуації – наприклад, неголений Зеленський вступив у перепалку з Тимошенко, а Путін з сумом проїхався у електричці.

      Один раз – не унітаз, або Туалетний гумор тижня

      З українських суден, які Росія нарешті повернула Україні, зникли не лише озброєння й радіонавігаційне обладнання. Зникли навіть унітази. Причому геть не золоті – звичайні, білі.

      Дивіться також епічне відео, як у Росії елітний позашляховик гасили лайном

      Що це?

      ► Унітазофілія як нове і, як виявилося, притаманне "руському міру" збочення?
      ► Випадково переплутали значення слова "судно", вказане у техогляді?
      ► Чи дійсно у Росії такий шалений дефіцит обладнання для туалетів?

      Відповіді немає, бо ж росіяни, звісно, все заперечують. А от у соцмережах, як завжди, є варіанти.

      Унітаз
      Кажуть, 22% росіян ніколи не бачили унітазів наживо

      Унітаз
      Так, саме в той день, коли виявили зниклі унітази

      Унітаз
      Брати-росіяни рятували українців від унітазозалежності, перейнявши її на себе?

      Унітаз
      Путін набрид, можна змінити ідола?

      Унітаз
      Путін не набрид, просто п'єдестал змінили

      Унітаз
      Путін не проффесор, але ж – і не Доцент

      До теми про Росію: У РФ біля поліклініки встановили ворота без паркану: щовечора сторож замикає їх на замок – фото

      Неголений Зеленський вступив у перепалку з Тимошенко: хто переміг

      Український президент Зеленський 20 листопада прийшов на зустріч із прем'єром Чехії Бабішем неголеним. Зеленський пояснив і вибачився: "Це не просто так. Ви знаєте, є таке українське слово "забобони". І от зараз я очікую кораблі. Кораблі повернуться – тоді я поголюся".

      Кораблі повернулися, президент поголився, але інтернет не забуває нічого.

      Зеленський
      Ось, тримайте на пам'ять і на фарт фото неголеного президента

      Зеленськи
      А ось із прогнозів, котрі найгірші

      І все б нічого, але... Припускають, саме неголеність (як ознака гормонального дисбалансу) спричинила словесну взаємов'їдливу суперечку між Володимиром Зеленським та Юлією Тимошенко.

      Тимошенко
      Трохи про опозицію і солодкі місця

      Тимошенко
      І зовсім дрібка корпоративів і піаніно у відповідь

      Тимошенко
      А ось як побачили "перспективу-ретроспективу" у соцмережах

      Тимошенко
      Спешиал для любителів солодкого

      Тимошенко
      Без коментарів: для тих, хто пам'ятає

      Читайте також: Мережа про сварку Зеленського і Тимошенко: назвіть прізвище президента, з яким вжилася Тимошенко

      Путін з сумом проїхався у електиричці, електричка – з унітазом

      На тижні Володимир Путін особисто випробував Московський центральний діаметр (це така версія навколоприміської електрички). Природно, там були журналісти і фотографи. І ось одна зі світлин вийшла вкрай вдалою та стала мемом.

      Паутін
      Путін в електричці / Фото ТАСС

      Путін
      Путін та його наступник, авжеж

      Над чим же задумався президент Російської Федерації і що ж його так засмутило? Варіанти – є.

      Путін
      Бачив десь оцього, але ж де... І пика така огидна... І чому він у моєму вагоні?

      Путін
      Тотожна енергетика... Ну, можна посперечатися, але як скажете, як скажете...

      Путін
      2015 рік, пророчий малюнок: тепер він нарешті має, на чому присісти

      Читайте також: Робін Гуд наггетсів: експрацівник МакДональдз зізнався у злочині й став супергероєм

      І насамкінець: котиків не буде (вибачте), але ось вам про затори в Києві.

      Затори
      В реальному часі, не в реальному часі, але – правда

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Володимир Путін Курйозні новини Меми Повернення захоплених кораблів Юлія Тимошенко - новини Новини Росії
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