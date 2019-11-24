Найсмішніші меми тижня: унітазофілія на Росії, бородатий забобон Зеленського і Путін – Джокер

Головною темою для обговорення у соцмережах стали українські унітази. Ні, не ті, з якими ми щодня бачимося, а ті, з якими тепер бачаться росіяни. Унітази з українських катерів росіянам чомусь настільки сподобалися, що ті вирішили їх украсти. Звісно, протягом тижня були й інші кумедні ситуації – наприклад, неголений Зеленський вступив у перепалку з Тимошенко, а Путін з сумом проїхався у електричці.

Один раз – не унітаз, або Туалетний гумор тижня

З українських суден, які Росія нарешті повернула Україні, зникли не лише озброєння й радіонавігаційне обладнання. Зникли навіть унітази. Причому геть не золоті – звичайні, білі.

Дивіться також епічне відео, як у Росії елітний позашляховик гасили лайном

Що це?

► Унітазофілія як нове і, як виявилося, притаманне "руському міру" збочення?

► Випадково переплутали значення слова "судно", вказане у техогляді?

► Чи дійсно у Росії такий шалений дефіцит обладнання для туалетів?

Відповіді немає, бо ж росіяни, звісно, все заперечують. А от у соцмережах, як завжди, є варіанти.



Кажуть, 22% росіян ніколи не бачили унітазів наживо



Так, саме в той день, коли виявили зниклі унітази



Брати-росіяни рятували українців від унітазозалежності, перейнявши її на себе?



Путін набрид, можна змінити ідола?



Путін не набрид, просто п'єдестал змінили



Путін не проффесор, але ж – і не Доцент

До теми про Росію: У РФ біля поліклініки встановили ворота без паркану: щовечора сторож замикає їх на замок – фото

Неголений Зеленський вступив у перепалку з Тимошенко: хто переміг

Український президент Зеленський 20 листопада прийшов на зустріч із прем'єром Чехії Бабішем неголеним. Зеленський пояснив і вибачився: "Це не просто так. Ви знаєте, є таке українське слово "забобони". І от зараз я очікую кораблі. Кораблі повернуться – тоді я поголюся".

Кораблі повернулися, президент поголився, але інтернет не забуває нічого.



Ось, тримайте на пам'ять і на фарт фото неголеного президента



А ось із прогнозів, котрі найгірші

І все б нічого, але... Припускають, саме неголеність (як ознака гормонального дисбалансу) спричинила словесну взаємов'їдливу суперечку між Володимиром Зеленським та Юлією Тимошенко.



Трохи про опозицію і солодкі місця



І зовсім дрібка корпоративів і піаніно у відповідь



А ось як побачили "перспективу-ретроспективу" у соцмережах



Спешиал для любителів солодкого



Без коментарів: для тих, хто пам'ятає

Читайте також: Мережа про сварку Зеленського і Тимошенко: назвіть прізвище президента, з яким вжилася Тимошенко

Путін з сумом проїхався у електиричці, електричка – з унітазом

На тижні Володимир Путін особисто випробував Московський центральний діаметр (це така версія навколоприміської електрички). Природно, там були журналісти і фотографи. І ось одна зі світлин вийшла вкрай вдалою та стала мемом.



Путін в електричці / Фото ТАСС



Путін та його наступник, авжеж

Над чим же задумався президент Російської Федерації і що ж його так засмутило? Варіанти – є.



Бачив десь оцього, але ж де... І пика така огидна... І чому він у моєму вагоні?



Тотожна енергетика... Ну, можна посперечатися, але як скажете, як скажете...



2015 рік, пророчий малюнок: тепер він нарешті має, на чому присісти

Читайте також: Робін Гуд наггетсів: експрацівник МакДональдз зізнався у злочині й став супергероєм

І насамкінець: котиків не буде (вибачте), але ось вам про затори в Києві.



В реальному часі, не в реальному часі, але – правда