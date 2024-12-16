В Киеве пришлось снять самый большой флаг Украины: КГГА назвали причину

Возле "Родины-матери" пришлось снять самый большой флаг Украины. Укргидрометцентр спрогнозировал в столице сильную непогоду.

Чтобы избежать повреждений полотнища, его сняли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Почему самый большой флаг Украины сняли

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра от 25 до 28 метров в секунду.

По информации КО "Киевзеленстрой", во избежание повреждений полотнища, флаг на Печерских холмах сняли до улучшения погодных условий.

Справка: высота флагштока составляет почти 90 метров, его вес – 32 тонны, а размер полотнища – 16 на 24 метра.

Ранее непогода уже повредила самый большой флаг Украины возле "Родины-матери", его сняли и заменили на новый.

Напомним, в Киеве уже временно снимали самый большой флаг Украины для проведения планового ремонта флагштока. Во время работ заменяли тяговые канаты, канаты лебедки и удерживающей системы.