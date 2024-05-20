Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на полигоне в Донецкой области оккупанты действительно готовят штурмовые подразделения. Он добавил, что укрепления, расположены там, являются частью подготовки российских военных, которых перебрасывают на первые линии фронта для наступления на украинские позиции.

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"Там готовят штурмовиков, чтобы перебрасывать их дальше. На прошлой неделе на том полигоне мы (украинская власть – 24 канал) не видели никого, но до того там было достаточно большое подразделение", – высказался он.

Полигон используют для тренировок

Андрющенко отметил, что местные, которые живут недалеко от полигона, рассказывают, что часто для тренировок туда привозят большие подразделения россиян.

Там (в Донецкой области – 24 Канал) удобно, потому что близко к Ростову-на-Дону и далеко от наших глаз. Мы физически не можем мониторить этот полигон как, например, другие, которые расположены вокруг Мариуполя. Это глубокий тыл с 2014 года, там проукраинских людей уже не так много,

– сказал он.

Советник городского головы Мариуполя отметил, если украинская разведка замечает большие военные перемещения россиян в сторону Новоазовска, то начинает работать над определением цели таких действий оккупантов. После проведенного расследования полигон в Донецкой области был найден.

Благодаря нашим друзьям из журналистского сообщества, мы смогли посмотреть с земли, а затем с неба (на полигон врага – 24 Канал). Мы показали как укреплен глубокий тыл россиян,

– отметил он.

Окопы, которые даже не являются частью полигона – в рабочей готовности. Петр Андрющенко подчеркнул, что на всех участках фронта блиндажи и укрепления россиян от Бердянского района до Мариуполя, к сожалению, под контролем – враг следит, чтобы все было в нормальном состоянии.

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