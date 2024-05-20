Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на полігоні у Донецькій області окупанти дійсно готують штурмові підрозділи. Він додав, що укріплення, які там розташовані є частиною підготовки російських військових, яких перекидають на перші лінії фронту для наступу на українські позиції.
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"Там готують штурмовиків, щоб перекидати їх далі. Минулого тиждень на тому полігоні ми (українська влада – 24 канал) не бачили нікого, але до того там був достатньо великий підрозділ", – висловився він.
Полігон використовують для тренувань
Андрющенко зазначив, що місцеві, які живуть недалеко від полігону розповідають, що часто для тренувань туди привозять великі підрозділи росіян.
Там (у Донецькій області – 24 Канал) зручно, бо близько до Ростова-на-Дону і далеко від наших очей. Ми фізично не можемо моніторити цей полігон як, наприклад, інші, які розташовані навколо Маріуполя. Це глибокий тил з 2014 року, там проукраїнських людей вже не так багато,
– сказав він.
Радник міського голови Маріуполя наголосив, якщо українська розвідка помічає великі військові переміщення росіян в бік Новоазовська, то починає працювати над визначенням мети таких дій окупантів. Після проведеного розслідування полігон на Донеччині було знайдено.
Завдяки нашим друзям із журналістської спільноти, ми змогли подивитись із землі, а потім із неба (на полігон ворога – 24 Канал). Ми показали як укріплено глибокий тил росіян,
– зауважив він.
Окопи, які навіть не є частиною полігону – у робочій готовності. Петро Андрющенко підкреслив, що на всіх ділянках фронту бліндажі та укріплення росіян від Бердянського району до Маріуполя, на жаль, під контролем – ворог слідкує, щоб усе було у нормальному стані.
Ситуація на фронті: останні новини
- Українські воїни продовжують оборонятися, відповідаючи вогнем і контратакуючи на окремих ділянках. З 10 травня росіяни посилили тиск на Харківському напрямку, де вже понад тиждень тривають запеклі бої, там ворог намагається витіснити підрозділи ЗСУ.
- Сили оборони протистоять російським окупантам вже 817 днів по всій лінії фронту. Генштаб повідомив, що 18 травня відбулося 110 бойових зіткнень. Загальні бойові втрати російських загарбників за цей період становлять понад 1210 осіб. Ворог також втрачає техніку, зокрема у Криму Збройні Сили поцілили у російський морський тральщик "Ковровець".
- На Харківському напрямку тривають бойові зіткнення в районі населеного пункту Стариця, а ситуація у Вовчанську залишається під контролем. За даними Генштабу ЗСУ, на фронті впроваджують заходи з посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.