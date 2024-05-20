Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на полігоні у Донецькій області окупанти дійсно готують штурмові підрозділи. Він додав, що укріплення, які там розташовані є частиною підготовки російських військових, яких перекидають на перші лінії фронту для наступу на українські позиції.

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"Там готують штурмовиків, щоб перекидати їх далі. Минулого тиждень на тому полігоні ми (українська влада – 24 канал) не бачили нікого, але до того там був достатньо великий підрозділ", – висловився він.

Полігон використовують для тренувань

Андрющенко зазначив, що місцеві, які живуть недалеко від полігону розповідають, що часто для тренувань туди привозять великі підрозділи росіян.

Там (у Донецькій області – 24 Канал) зручно, бо близько до Ростова-на-Дону і далеко від наших очей. Ми фізично не можемо моніторити цей полігон як, наприклад, інші, які розташовані навколо Маріуполя. Це глибокий тил з 2014 року, там проукраїнських людей вже не так багато,

– сказав він.

Радник міського голови Маріуполя наголосив, якщо українська розвідка помічає великі військові переміщення росіян в бік Новоазовська, то починає працювати над визначенням мети таких дій окупантів. Після проведеного розслідування полігон на Донеччині було знайдено.

Завдяки нашим друзям із журналістської спільноти, ми змогли подивитись із землі, а потім із неба (на полігон ворога – 24 Канал). Ми показали як укріплено глибокий тил росіян,

– зауважив він.

Окопи, які навіть не є частиною полігону – у робочій готовності. Петро Андрющенко підкреслив, що на всіх ділянках фронту бліндажі та укріплення росіян від Бердянського району до Маріуполя, на жаль, під контролем – ворог слідкує, щоб усе було у нормальному стані.

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