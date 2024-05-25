Путин боится Саммита мира: почему заговорил о переговорах и кто на него давит

Россия сейчас прилагает максимум усилий, чтобы сорвать Саммит мира в Швейцарии, куда Владимира Путина, между прочим, не пригласили. На днях западные журналисты, ссылаясь на российские источники, сообщили, что президент страны-агрессора якобы готов остановить войну, но только на его условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту публикацию, заметив, Путин боится Саммита мира. В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок назвал главные страхи российского диктатора.

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Китай поставил четкое условие

Глава иностранного ведомства Китая Ван И подписал совместную декларацию с президентом Бразилии. Они договорились о том, что надо создавать какую-то другую площадку, которую признает и Украина, и Россия, на которой будут проходить переговоры о прекращении войны. Как отметил Клочок, это реально заявка на то, что Пекин будет пытаться искать себе партнеров на Глобальном юге.

Кроме этого, появляется интересное сообщение, что Соединенные Штаты Америки признали Кению союзником вне НАТО. Может показаться, что это новость ни о чем, но это также неслучайно – Китай и Соединенные Штаты Америки ищут себе партнеров на Юге.

Как тогда России рассматривать сотрудничество с Китаем, который, я более чем убежден, четко поставил условие, что подпишет совместную декларацию по итогам встречи на высшем уровне, если в 10-м разделе будет прописана мирная доктрина Китая, а не стамбульские соглашения Путина,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

По его словам, если сравнить стамбульские соглашения, которые готовила Россия в 2022 году, и так называемый китайский "мирный план", то это две большие разницы и не то, чего хочет Путин. Поэтому теперь, когда появляется сообщение о том, что якобы диктатор готов договариваться по линии разграничения, это позиция Кремля, которая существенно отличается от позиции Китая.

У Китая свое видение и он хочет сам управлять этим процессом. Си Цзиньпин хочет взять на себя роль лидера в прекращении войны,

– отметил Клочок.

Россия еще пытается демонстрировать свою игру. Однако уровень этой игры и ее успешность будет определять полная зависимость от Китая в экономической сфере.

Самый большой страх Кремля

В публикации Reuters также есть еще один интересный момент относительно возможной мобилизации. Чего собственно опасается Кремль – социального недовольства тех, кто возвращается из так называемой "сво" и не может получить на России высокооплачиваемой работы, социальных льгот и тому подобное.

С этим будут проблемы, потому что более 100 миллиардов долларов из бюджета России идет на войну. Это большая цифра. Чем дальше, тем больше эти расходы будут расти,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Путин сейчас демонстрирует, что он хочет так, но, конечно, вряд ли его кто-то поддержит в стремлении, чтобы он садился с Украиной за стол переговоров на условиях разделения по линии фронта.

Накануне Саммита мира российский диктатор будет пытаться внести какую-то повестку дня, но, по мнению Клочко, он уже определен Китаем.

Саммит мира в Швейцарии