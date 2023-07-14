Самый страшный сон Путина: в РДК рассказали, как воплощают в реальность самые большие страхи диктатора
Больше кремлевский диктатор Владимир Путин боится потерять власть. Он много лет работал над тем, чтобы при необходимости мгновенно подавлять любое неповиновение с помощью силы.
Начальник штаба РДК "Фортуна" заметил, что это стандартная российская практика. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Силовики испугались
"Самый страшный сон для любого путинского чиновника или силовика – это неконтролируемые люди с оружием в руках на улице. Нельзя допустить, чтобы даже в случае возникновения такой силы она была неподконтрольна", – сказал российский доброволец.
С этой целью несколько лет назад в России была проведена реформа МВД и в настоящее время внутренних войск в России насчитывается около 400 тысяч человек. Однако во время наступления бойцов РДК и легиона "Свобода России" было всего несколько отрядов, которых командование бросило и приказало вопреки всему защищать рубежи.
Люди не были к этому готовы и по большому счету им просто некуда было отходить. Хотя были и отошедшие,
– отметил начальник штаба РДК "Фортуна".
Во время мятежа Пригожина силовики вообще не стали сопротивляться против вагнеровцев, ведь они просто испугались. У нас была информация, что силовики в Москве оказались брошенными, ведь руководство скрылось и не оставило никаких приказов.
"Здесь просто масштаб больше и все до последнего думали, что все как-то само по себе рассосется. Просто потеря управления на сутки и все", – добавил российский доброволец.
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Цели РДК
Ряды российских добровольцев постоянно пополняются россиянами, которым надоело жить под террористическим путинским режимом.
Заявок много, у нас рекрутинг идет постоянно, люди проходят обучение и попадают на фронт. Мы достаточно последовательны в своих действиях,
– рассказал начальник штаба РДК "Фортуна".
Российские добровольцы имеют военные и политические цели. К военным целям относится прототип создания демилитаризованной зоны на северных пограничных регионах и деоккупация этих регионов от путинского режима. Вторая военная цель – это оттягивание сил противника в защиту границ.
Политическая цель остается неизменной – показать населению России, которое недовольно действующим кремлевским режимом, что бороться можно, ФСБ не такая "всесильная" структура.
Последние заявления российских добровольцев
- Бойцы легиона "Свобода России" анонсировали очередной рейд на территорию России. В течение следующего месяца состоится их третья операция, а затем и последующие.
- Сейчас главная задача легиона – увеличение количества личного состава. Люди, которые присоединяются к рядам легиона "Свобода России", настроены решительно. К тому же многие россияне готовы поддержать рейды, когда добровольцы появятся на территории страны-агрессорки.
- В Белгородской области работают разведывательные группы российских добровольцев. Идет серьезная подготовительная работа, чтобы рейд не закончился так, как "переворот" Пригожина. Все произойдет в нужный момент, когда у России уже не будет сил реагировать на все вызовы.