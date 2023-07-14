Самый страшный сон Путина: в РДК рассказали, как воплощают в реальность самые большие страхи диктатора

Больше кремлевский диктатор Владимир Путин боится потерять власть. Он много лет работал над тем, чтобы при необходимости мгновенно подавлять любое неповиновение с помощью силы.

Начальник штаба РДК "Фортуна" заметил, что это стандартная российская практика. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Силовики испугались

"Самый страшный сон для любого путинского чиновника или силовика – это неконтролируемые люди с оружием в руках на улице. Нельзя допустить, чтобы даже в случае возникновения такой силы она была неподконтрольна", – сказал российский доброволец.

С этой целью несколько лет назад в России была проведена реформа МВД и в настоящее время внутренних войск в России насчитывается около 400 тысяч человек. Однако во время наступления бойцов РДК и легиона "Свобода России" было всего несколько отрядов, которых командование бросило и приказало вопреки всему защищать рубежи.

Люди не были к этому готовы и по большому счету им просто некуда было отходить. Хотя были и отошедшие,

– отметил начальник штаба РДК "Фортуна".

Во время мятежа Пригожина силовики вообще не стали сопротивляться против вагнеровцев, ведь они просто испугались. У нас была информация, что силовики в Москве оказались брошенными, ведь руководство скрылось и не оставило никаких приказов.

"Здесь просто масштаб больше и все до последнего думали, что все как-то само по себе рассосется. Просто потеря управления на сутки и все", – добавил российский доброволец.

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Цели РДК

Ряды российских добровольцев постоянно пополняются россиянами, которым надоело жить под террористическим путинским режимом.

Заявок много, у нас рекрутинг идет постоянно, люди проходят обучение и попадают на фронт. Мы достаточно последовательны в своих действиях,

– рассказал начальник штаба РДК "Фортуна".

Российские добровольцы имеют военные и политические цели. К военным целям относится прототип создания демилитаризованной зоны на северных пограничных регионах и деоккупация этих регионов от путинского режима. Вторая военная цель – это оттягивание сил противника в защиту границ.

Политическая цель остается неизменной – показать населению России, которое недовольно действующим кремлевским режимом, что бороться можно, ФСБ не такая "всесильная" структура.

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