Начальник штабу РДК "Фортуна" зауважив, що це стандартна російська практика. Про це він розповів 24 Каналу.
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Силовики злякалися
"Найстрашніший сон для будь-якого путінського чиновника чи силовика – це неконтрольовані люди зі зброєю в руках на вулиці. Не можна допустити, щоб навіть у разі виникнення такої сили, вона була непідконтрольна", – сказав російський доброволець
З цією метою декілька років тому у Росії провели реформу МВС й наразі внутрішніх військ у Росії налічується близько 400 тисяч людей. Однак під час наступу бійців РДК й легіону "Свобода Росії" було лише декілька загонів, які командування кинуло й наказало попри все захищати рубежі.
Люди не були до цього готові й за великим рахунком їм просто не було куди відходити. Хоча були й ті, хто відійшли,
– зазначив начальник штабу РДК "Фортуна".
Під час заколоту Пригожина силовики взагалі не стали чинити опір проти вагнерівців, адже вони просто злякалися. У нас була інформація, що силовики у Москві виявилися покинутими, адже керівництво втекло й не залишило ніяких наказів.
"Тут просто масштаб більший й всі до останнього думали, що все якось саме по собі розсмокчеться. Просто втрата управління на добу й все", – додав російський доброволець.
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Цілі РДК
Ряди російських добровольців постійно поповнюються росіянами, яким набридло жити під терористичним путінським режимом.
Заявок багато, у нас рекрутинг іде постійно, люди проходять навчання й потрапляють на фронт. Ми достатньо послідовні у своїх діях,
– розповів начальник штабу РДК "Фортуна".
Російські добровольці мають військові та політичні цілі. До військових цілей належить прототип створення демілітаризованої зони на північних прикордонних регіонах й деокупація цих регіонів від путінського режиму. Друга військова ціль – це відтягування сил противника на захист кордонів.
Політична цілі залишається незмінною – показати населенню Росії, яке незадоволене чинним кремлівським режимом, що боротися можна, ФСБ не така "всесильна" структура.
Останні заяви російських добровольців
- Бійці легіону "Свобода Росії" анонсували черговий рейд на територію Росії. Протягом наступного місяця відбудеться їхня третя операція, а потім й наступні.
- Наразі головне завдання легіону – збільшення кількості особового складу. Люди, які долучаються до лав легіону "Свобода Росії" налаштовані рішуче. До того ж багато мешканців Росії готові підтримати рейди, коли добровольці з'являться на території країни-агресорки.
- На Бєлгородщині працюють розвідувальні групи російських добровольців. Триває серйозна підготовча робота, щоб рейд не закінчився так, як "переворот" Пригожина. Усе відбудеться в потрібний момент, коли Росія вже не матиме сил реагувати на всі виклики.