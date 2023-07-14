Начальник штабу РДК "Фортуна" зауважив, що це стандартна російська практика. Про це він розповів 24 Каналу.

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Силовики злякалися

"Найстрашніший сон для будь-якого путінського чиновника чи силовика – це неконтрольовані люди зі зброєю в руках на вулиці. Не можна допустити, щоб навіть у разі виникнення такої сили, вона була непідконтрольна", – сказав російський доброволець

З цією метою декілька років тому у Росії провели реформу МВС й наразі внутрішніх військ у Росії налічується близько 400 тисяч людей. Однак під час наступу бійців РДК й легіону "Свобода Росії" було лише декілька загонів, які командування кинуло й наказало попри все захищати рубежі.

Люди не були до цього готові й за великим рахунком їм просто не було куди відходити. Хоча були й ті, хто відійшли,

– зазначив начальник штабу РДК "Фортуна".

Під час заколоту Пригожина силовики взагалі не стали чинити опір проти вагнерівців, адже вони просто злякалися. У нас була інформація, що силовики у Москві виявилися покинутими, адже керівництво втекло й не залишило ніяких наказів.

"Тут просто масштаб більший й всі до останнього думали, що все якось саме по собі розсмокчеться. Просто втрата управління на добу й все", – додав російський доброволець.

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Цілі РДК

Ряди російських добровольців постійно поповнюються росіянами, яким набридло жити під терористичним путінським режимом.

Заявок багато, у нас рекрутинг іде постійно, люди проходять навчання й потрапляють на фронт. Ми достатньо послідовні у своїх діях,

– розповів начальник штабу РДК "Фортуна".

Російські добровольці мають військові та політичні цілі. До військових цілей належить прототип створення демілітаризованої зони на північних прикордонних регіонах й деокупація цих регіонів від путінського режиму. Друга військова ціль – це відтягування сил противника на захист кордонів.

Політична цілі залишається незмінною – показати населенню Росії, яке незадоволене чинним кремлівським режимом, що боротися можна, ФСБ не така "всесильна" структура.

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