Какой самый дальнобойный украинский дрон имеет Украина для ударов на 1500 километров

Одним из самых известных дальнобойных дронов-камикадзе, которым располагают Силы обороны Украины, является "Лютый". Именно этот дрон активно используется для ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.

И именно с помощью “Люти” была атакована пока рекордная по дальности цель – нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии.

Смотрите также Удары по российским НПЗ: почему на самом деле партнеры выражали беспокойство

И хотя прямая дальность составляет около 1400 километров, дрон имеет заявленную дальность от 1500 километров.

Более того, аналитики отмечают, что в соотношении цена/качество/дальность/точность "Лютый" пока держит уверенное лидерство.

Как может выглядеть "Ярость"

На видео с атакой НПЗ в Башкирии зафиксирован БПЛА, который больше похож на самолет малой гражданской авиации. При этом речь не идет о самолете на базе "А-22", указан отдельно и очевидно является дроном на базе A-22 Foxbat от украинского "Аэропракта".

Аналитики предположили, что речь идет о Skyranger Nynja – легкомоторный самолет, который можно приобрести в виде набора "собери сам".

. Один из дронов на базе самолета Skyranger уже был замечен в применении Сил обороны Украины. В конце апреля враг показал такой дрон, который упал в поле и нес авиабомбу ОФАБ-100-120. Некоторые источники идентифицировали его, как Skyranger Nynja, и речь идет о другой модели от этой компании Swift.



Skyranger Nynja / Фото Defence Express

Модели родственные и имеют минимальную разницу. Но дрон на базе Swift был, вероятнее всего, многократным дроном-бомбардировщиком, фактически аналогом У-2 Второй мировой войны. А дрон который атаковал "Газпром нефтехим Салават" не нес под собой бомбы, в взрывчатка была внутри корпуса.

Что этому предшествовало