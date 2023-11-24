Купил выступление за безумные деньги: благодаря кому Путину дали слово на саммите G20

Российский президент Владимир Путин принял участие на виртуальном саммите G20, состоявшемся 22 ноября. Выступление главы Кремля впервые после 2021 года на такой площадке стало возможно благодаря Глобальному Югу.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Отметим, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин пропустили встречу стран "Большой двадцатки".

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"Стол большой, но европейский он только на половину. Из "Группы 20" только половина стран, относящих к евроатлантической цивилизации, а остальная вовсе не Европа. Это тот самый Глобальный Юг, который предоставил слово Путину", – сказал российский оппозиционный журналист.

Кто помог Путину выступить на саммите G20: смотрите видео

Самый дорогой пиар в истории человечества

Два последних саммита G20 проходили под патронажем Индии. Премьер Индии Нарендра Моди твердо сказал, что во время виртуальной встречи лидеры "Большой двадцатки" будут говорить только об экономике и не будут обсуждать политику. Однако такие правила касались только войны в Украине, ведь вопрос Ближнего Востока на саммите поднимался.

Конечно, Россию никто не осуждал. Хотя возмущенные голоса европейских представителей были,

– заметил Яковенко.

Выступление Путина на саммите G20 стало возможным благодаря председательству Индии. Сейчас 40% топливно-энергетических ресурсов Индии обеспечивается Россией, ведь страна-агрессор потеряла европейский рынок и все свои нефтяные ресурсы перебросила на Восток, в частности, в Китай и Индию. Москва даже позволила Нью-Дели рассчитываться за нефть в рупиях, поэтому теперь Индия благодарит Путина лояльностью.

"Можно сказать, что Путин купил свое выступление за безумные деньги. Я думаю, что такого дорого пиара в истории человечества еще не было. За несколько сотен миллиардов долларов человек купил себе такое выступление. Пока у Кремля денег много, поэтому можно разбрасываться", – добавил российский оппозиционный журналист.

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