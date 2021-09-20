Самым жестким был Евросоюз, – "слуга народа" оценила реакцию мира на выборы в России

В России состоялись выборы в Госдуму, которые Украина призвала не признавать. Самым адекватным ответом на такую просьбу была реакция Евросоюза.

Об этом в эфире 24 канала сказала "слуга народа" Мария Мезенцева. Она рассказала, что украинский парламент обращался к странам-членам ООН и европейского сообщества в целом.

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"В связи с такой аналитикой, после нашего обращения в этих уважаемых структур, я считаю, самой жесткой и самой адекватной была реакция Евросоюза и непосредственно Европарламента", – сказала Мезенцева.

Позиция ЕС

Нардеп подчеркнула, что Европарламент объединяет представителей 27 стран. Это примерно 750 депутатов.

Это не просто "обеспокоенность" и "беспокойство". Это продление санкций,

– заметила Мезенцева.

Также в ЕС заявили, что не признают ни одного адекватного представительства международной миссии на этих выборах.

"Да, там были некоторые европарламентарии. Они, кстати, ездили на оккупированную территория Крыма никак не через пропускной пункт "Каланчак", а через российскую территорию", – добавила Мезенцева.

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