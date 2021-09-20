Про це в ефірі 24 каналу сказала "слуга народу" Марія Мезенцева. Вона розповіла, що український парламент звертався до країн-членів ООН та європейської спільноти загалом.

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"Згідно з такою аналітикою, після нашого звернення до цих поважних структур, я вважаю, найжорсткішою і найадекватнішою була реакція Євросоюзу і безпосередньо Європарламенту", – зазначила Мезенцева.

Позиція ЄС

Нардепка наголосила, що Європарламент об'єднує представників 27 країн. Це приблизно 750 депутатів.

Це не просто "занепокоєність" та "стурбованість". Це продовження санкцій,

– зауважила Мезенцева.

Також у ЄС заявили, що не визнають жодного адекватного представництва міжнародної місії на цих виборах.

"Так, там були деякі європарламентарі. Вони, до речі, їздили на окуповану територія Криму ніяк не через пропускний пункт "Каланчак", а через російську територію", – додала Мезенцева.

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