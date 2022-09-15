Миф начал сыпаться: почему россия признала многомиллиардные потери от санкций

Страна-агрессор признала ущерб на сотни миллиардов долларов из-за наложенных на нее санкций. Впрочем, россия продолжает все свои ресурсы направлять на войну против Украины.

В результате чего страдает экономика страны. Об этом 24 каналу рассказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Осенне-зимний период фактически похоронит россию"

Так, россия пытается перевести часть источников, финансирующих ее госбюджет на Восток, в частности Китай и Индию. Сегодня КНР получает 50% скидки на российские энергоносители, и чем жестче будут санкции Запада, тем большую скидку потребует Китай.

Соответственно, страна-агрессор просто не сможет физически направлять ресурсы для поддержки войны. Даже сейчас из-за нехватки финансирования и проблем в военно-промышленном комплексе оккупанты не способны поддерживать войну "средней интенсивности".

Это говорит о том, что этот пузырь, как российский миф "великого государства", просто лопнул,

– объяснил Чаленко.

"Я убежден, что осенне-зимний период фактически похоронит россию, а не усилит ее, как сегодня думает путин", – отметил политолог.

Чаленко рассказал об экономической ситуации в россии: смотрите видео

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