Миф начал сыпаться: почему россия признала многомиллиардные потери от санкций
Страна-агрессор признала ущерб на сотни миллиардов долларов из-за наложенных на нее санкций. Впрочем, россия продолжает все свои ресурсы направлять на войну против Украины.
В результате чего страдает экономика страны. Об этом 24 каналу рассказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
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"Осенне-зимний период фактически похоронит россию"
Так, россия пытается перевести часть источников, финансирующих ее госбюджет на Восток, в частности Китай и Индию. Сегодня КНР получает 50% скидки на российские энергоносители, и чем жестче будут санкции Запада, тем большую скидку потребует Китай.
Соответственно, страна-агрессор просто не сможет физически направлять ресурсы для поддержки войны. Даже сейчас из-за нехватки финансирования и проблем в военно-промышленном комплексе оккупанты не способны поддерживать войну "средней интенсивности".
Это говорит о том, что этот пузырь, как российский миф "великого государства", просто лопнул,
– объяснил Чаленко.
"Я убежден, что осенне-зимний период фактически похоронит россию, а не усилит ее, как сегодня думает путин", – отметил политолог.
Чаленко рассказал об экономической ситуации в россии: смотрите видео
Санкции против россии: что известно
- Из-за санкций российская экономика переживает не лучшие времена. Сегодня страна-агрессор зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь кроме нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились из-за санкций.
- Наложенные на россию ограничения отрезали ей доступ к технологиям, с помощью которых она могла бы производить оружие. В то же время у кремля заканчиваются ресурсы, чтобы дальше вести артиллерийскую войну. У путина сегодня нет других вариантов, как обращаться за помощью в Иран и Северную Корею.
- Полномасштабное вторжение россии в Украину коснулось кошельков рядовых граждан государства-агрессора. Так, их доходы и покупательная способность населения существенно снизились. По официальным данным росстата, в I квартале (январь – март) реальные доходы населения упали на 1,2% по сравнению с 2021 годом, а во II квартале (апрель – июнь) – еще на 0,8%.
- Однако семи пакетов санкций пока оказалось недостаточно, чтобы оказать давление на путина и прекратить войну против Украины, так что в ЕС уже готовят следующий.