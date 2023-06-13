Может быть подготовкой к военному положению в России, – Свитан о заявлении Путина

Российский диктатор Владимир Путин провел пресс-конференцию с так называемыми российскими военкорами. В ходе разговора он сделал ряд неоднозначных заявлений.

В частности, Путин собирается организовать "санитарную зону" для безопасности России. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что это предпосылка для внедрения военного положения в России, сообщает 24 Канал.

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Россиянам придется формировать новую линию фронта

По его мнению, Путин готовится ввести военное положение в 5 областях, расположенных на границе с Украиной: Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской. Такой шаг будет логичен с военной точки зрения.

"Там могут ввести военное положение и назначить военные администрации. Эти и есть так называемая санитарная зона для остальной части России. После разгрома российской армии в Украине, им придется формировать новую линию фронта с севера на юг и удерживать эту линию обороны по линии госграницы", – рассказал Свитан.

Роман Свитан о возможности введения военного положения в России: смотреть видео

Украина демилитаризует 5 российских областей

Путин объявил о создании "санитарной зоны" в Украине, но, по словам Свитана, это лишь угроза. На самом деле, такую "санитарную зону" будут вводить на территории России. Это произойдет ориентировочно осенью после окончания первого этапа украинского контрнаступления.

"Когда украинские военные начнут работать по Ростовской, Белгородской и другим приграничным областям во время второго этапа контрнаступления. Это отвечает целям Украины по созданию демилитаризованной зоны на территории России, за счет этих пяти российских областей", – добавил военный эксперт.

Путин дал пресс-конференцию: главное