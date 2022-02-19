Санкции будут не нужны, когда начнется бомбардировка, – Зеленский
19 февраля 2022 , 17:27Читати новину українською
Владимир Зеленский заявил, что у Украины и ее партнеров разное видение относительно введения санкций против России. В Киеве считают, что их следует вводить на опережение, а не уже после агрессии.
Соответствующее заявление украинский президент сделал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он рассказал, что его взгляд относительно ограничений против Москвы отличается от позиций лидеров стран-союзниц, сообщает 24 канал.
Читайте также Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: видео
Дополняем новость...