Санкции ЕС могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу и ЕС, – Дуда

Из-за агрессии России в Украине Запад вводит серьезные санкции против оккупанта. На этом останавливаться не собираются и готовят новые.

В частности, из-за мощных санкций ЕС гражданам России могут запретить въезд в Европу. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 23 февраля в Киеве, передает 24 канал.

К теме Друзья Украины, – Зеленский встретился с Дудой и Науседой

К сожалению, санкции должны быть очень мощными. Я как сосед России, ведь Польша граничит с Калининградской областью, с сожалением буду высказываться за санкции, которые, например, заблокируют возможности путешествий гражданам России,

– сказал Дуда.

Он подчеркнул, что такие шаги будут неизбежны, если Путин будет продолжать вести себя так и дальше.

Санкции для России

Мощные ограничения уже ввели США, Великобритания, Япония, Австралия, Германия, Евросоюз. На этом останавливаться не будут, если Путин будет наступать дальше. В то же время в США критикуют президента, что наказание для России слишком мягкое.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны выразил мнение, что партнеры не должны на этом останавливаться. Он добавил, что могли бы ввести дополнительно. В частности, говорится об ограничениях на отдых россиян на Лазурном берегу Франции.

Также нардепы во время очередного заседания 23 февраля в Раде поддержали обращение в СНБО о введении санкций против Госдумы России. За соответствующее решение проголосовали 322 нардепа.

Сертификацию российского газопровода остановили из-за агрессии в Украине: смотрите видео