Санкции ЕС против Беларуси могут предусматривать полное закрытие границы, – Моравецкий

Матеуш Моравецкий прокомментировал пакет будущих санкций против режима Александра Лукашенко. Политик не исключает полное закрытие границы с Беларусью.

Глава польского правительства Моравецкий заявил: сейчас укрепляется убеждение, что кризис на границе с Беларусью – проблема не только Польши, Литвы и Латвии. Это касается всего ЕС.

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В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включая полное закрытие границы, что означает лишение режима экономических дивидендов,

– подчеркнул Моравецкий.

По словам политика, дискуссия может состояться уже во время внеочередного саммита Евросовета. Его инициирует Польша.

Моравецкий подчеркнул: Польша, Литва и Латвия все больше убеждаются, что необходимо провести консультацию с союзниками по НАТО. Это стоит сделать в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора.

Глава польского правительства подчеркнул: "сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса".

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