Санкции ЕС против России: Германия хочет "исключений" для энергетического сектора – СМИ

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно новых санкций против России. Германия выступает против введения ограничений в энергетическом секторе.

Журналисты издания Bloomberg ознакомились с документами, в которых указывается, что во время работы над комплексным набором мер, каждая страна пытается защитить свою экономику.

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В частности Германия обеспокоена тем, что иначе поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой. Это "исключение" не предотвратит возможные санкции против газопровода "Северный поток-2".

В то же время источники говорят, что аналогичных взглядов придерживаются другие крупные европейские государства.

Один из чиновников добавил, что можно предположить, такое исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного со Штатами, который применят в случае вторжения России в Украину.

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