Общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук рассказал 24 Каналу, что разведывательному сообществу с помощью хакеров украинской команды "Кибер Сопротивление" удалось получить документы, подтверждающие эту информацию. Выйти на нее помог анализ данных российских компаний гражданской авиации. Именно они пытались завозить в Россию детали к беспилотникам.
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Жалуются на нехватку деталей
Несмотря на санкции, россияне продолжают разрабатывать три основных направления беспилотных комплексов:
- наземные;
- воздушные;
- надводные.
В каждом из этих направлений они работают над не менее 5 различными типами беспилотных комплексов. Рано или поздно они их создадут, ведь как бы нам этого ни хотелось, но санкции не исключают, а серьезно тормозят возможность изготовления такого вооружения в России,
– отметил спикер InformNapalm.
Россияне действительно жалуются на нехватку деталей для БПЛА. На это, в частности, повлияли события в США, когда были задержаны 6 человек, которые создали фиктивные компании по поставке в Россию комплектующих и чипов, в частности для ракетной и авиационной отраслей.
Это нанесло колоссальный урон изготовлению беспилотных летательных комплексов "Гранат-4",
– подчеркнул он.
БПЛК "Гранат-4"Назначение этого БПЛА малой дальности – осуществлять фоторазведку объектов врага для обнаружения станций сотовой связи, мониторинг поверхности земли, объектов, живой силы, техники и т.д. в близком к реальному масштабу времени. Радиус использования БПЛА составляет до 100 км. Скорость его полета – 90 – 140 км в час. Максимальная продолжительность полета – 6 часов. Размах крыльев – 3,2 метра, а масса полезной нагрузки – до 3 килограммов.
Как санкции мешают россиянам производить беспилотники: смотрите видео
Для обхода санкций россияне создают компании-прокладки. К примеру товарооборот между Германией и Кыргызстаном вырос на 400%. А в Узбекистане было закуплено примерно на 500% больше женских молокоотсосов, чем в предыдущие годы. В этих устройствах есть чипы, которые россияне вынимают и используют в изготовлении дронов.
"Проблема в том, что наши европейские партнеры плохо работают в этом вопросе. Это тоже связано с тем, что и в Евросоюзе есть те, кто хочет зарабатывать деньги, ведь война от них далеко", – подчеркнул Михаил Макарук.
Документы, которые есть в распоряжении InformNapalm / Скриншот с сайта InformNapalm
Что известно о срыве госконтракта на поставки БПЛА "Гранат-4"
- Договор по поставке этих беспилотников был заключен в июне 2023 года с ООО "НПО Ижевские беспилотные системы". Однако условия соглашения не могут быть выполнены из-за отсутствия комплектующих, которые должны были быть поставлены из стран ЕС. Однако из-за санкций это не произошло.
- Ранее издание The Insider, ссылаясь на телеграм-канал общественного движения "Удмуртия против коррупции", сообщило о закрытии в Ижевске торгового центра. В нем должны были открыть производство дронов для российской армии.
- ООО "НПО Ижевские беспилотные системы" является дочерней структурой концерна "Калашников", который объявлял набор работников на предприятии по изготовлению дронов. Однако благодаря санкциям против России и в частности этой структуры, к которым присоединились США, Канада, Великобритания, Швейцария, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Украина, поставки комплектующих для них были сорваны.
- Также санкции угрожают функционированию российской авиации. Ограничения Запада затронули возможности России обслуживать высокотехнологичные разработки, в первую очередь самолеты. В результате в последнее время произошли экстренные посадки 5 самолетов из-за неисправностей.