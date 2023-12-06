Громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук розповів 24 Каналу, що розвідувальній спільноті за допомогою хакерів української команди "Кібер Опір" вдалося отримати документи, які підтверджують цю інформацію. Вийти на неї допоміг аналіз даних російських компаній цивільної авіації. Саме вони намагалися завозити у Росію деталі до безпілотників.

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Скаржаться на брак деталей

Попри санкції росіяни продовжують розробляти три основних напрямки безпілотних комплексів:

наземні;

повітряні;

надводні.

В кожному з цих напрямків вони працюють над принаймні 5 різними типами безпілотних комплексів. Рано чи пізно вони їх створять, адже як би нам того не хотілось, але санкції не унеможливлюють, а серйозно гальмують можливість виготовлення такого озброєння в Росії,

– зазначив речник InformNapalm.

Росіяни дійсно скаржаться на брак деталей для БпЛА. На це зокрема вплинули події у США, коли було затримано 6 людей, які створили фіктивні компанії з постачання до Росії комплектуючих та чіпів, зокрема для ракетної та авіаційної галузей.

Це завдало колосальних втрат виготовленню безпілотних літальних комплексів "Гранат-4",

– підкреслив він.

БПЛК "Гранат-4" Призначення цього БпЛА малої дальності – здійснювати фоторозвідку об'єктів ворога для виявлення станцій стільникового зв'язку, моніторинг поверхні землі, об'єктів, живої сили, техніки тощо у наближеному до реального масштабу часу. Радіус використання БпЛА складає до 100 км. Швидкість його польоту – 90 – 140 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту – 6 годин. Розмах крил – 3,2 метри, а маса корисного навантаження – до 3 кілограмів.

Як санкції заважають росіянам виробляти безпілотники: дивіться відео

Для обходження санкцій росіяни створюють компанії-прокладки. Наприклад товарообіг між Німеччиною та Киргизстаном виріс на 400%. А в Узбекистані було закуплено приблизно на 500% більше жіночих молоковідсмоктувачів, ніж у попередні роки. В цих пристроях є чіпи, які росіяни виймають та використовують у виготовленні дронів.

"Проблема в тому, що наші європейські партнери погано працюють у цьому питанні. Це також пов'язане з тим, що й у Євросоюзі є ті, хто хоче заробляти гроші, адже війна від них далеко", – наголосив Михайло Макарук.

Документи, які є у розпорядженні InformNapalm / Скриншот з сайту InformNapalm

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