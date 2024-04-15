Нет, время не на стороне России

Российские власти постоянно заявляют, что экономика России не пострадает от западных санкций, а в войне против Украины время будет оставаться на стороне России. Однако эти утверждения не выдерживают критики. Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику. Будущее страны с каждым днем становится все более мрачным, ведь Россия продолжает захватническую войну против Украины.

В ответ на агрессивную войну России против Украины, до сих пор Европейский Союз единодушно ввел 13 пакетов санкций.

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Эти санкционные усилия – самые мощные из всех, что прилагал ЕС. Эти санкции также тесно скоординированы со многими странами-единомышленниками. Однако в последние месяцы мы часто слышали, что эти беспрецедентные санкции могут не сработать. Такие настроения особенно усилились после того, как российские власти объявили о росте своего ВВП на 3,6% в 2023 году.

Осторожно с официальными данными в путинской России

Во-первых, в автократии вроде России, где не существует свободы информации и системы сдержек и противовесов, всегда нужно с большой осторожностью относиться к официальным данным. Экономические показатели вызывают такие же подозрения, как и результаты голосования на последних президентских выборах.

Во-вторых, крах российской экономики в результате вторжения в Украину изначально был маловероятным. В течение последних двух лет мы постоянно подчеркивали, что эффект санкций Россия почувствует не сразу. Целью санкций является ослабление военных возможностей России в среднесрочной перспективе. И именно эти процессы уже происходят.



Фискальные расходы России / Источник: федеральное казначейство России



Оборонный бюджет России растет / Источник: проект бюджетных планов России, Reuters

Экономический рост, зафиксированный в России в 2023 году, стал классическим результатом политики "военного кейнсианства", которое наблюдалось в Германии в 1930-х годах. С увеличением оборонных расходов на 70% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, около 30% бюджета России и 6% ее ВВП теперь официально направляются на национальную оборону, причем значительные дополнительные ресурсы маркируются как засекреченные расходы. Военные расходы и расходы на безопасность вернулись к уровню советских времен.

Чем питается российская экономика

Российская экономика питается стремительным ростом оборонных расходов, в частности, благодаря высоким выплатам военным и семьям погибших в Украине, особенно этническим меньшинствам бедных регионов. Такая динамика также отражена в экономических диспропорциях между регионами с развитой военной промышленностью или регионами, граничащими с Украиной. Именно здесь зафиксированы лучшие экономические показатели в связи с деятельностью, связанной с войной.

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Для авторитарного режима вроде путинской России переориентировать экономику на военное производство относительно легко. Однако это имеет огромные негативные последствия для других секторов.

Переход к военной экономике непременно означает значительно меньшие расходы на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, дороги, гражданскую инфраструктуру, энергетические системы. Такая переориентация уже негативно повлияла на жизнь многих рядовых граждан России.

Например, прошлой зимой мы стали свидетелями многочисленных повреждений в централизованных системах отопления нескольких российских городов. Если война продолжится, будет становиться все хуже и хуже.



Экспорт ископаемого топлива из России / CREA



Российский текущий счет Sbn / CSR

Наши санкции также уже бьют по кошельку России. Доходы, которые российская экономика получает от экспорта ископаемого топлива, сократились вдвое с весны 2022 года в результате введения европейского эмбарго на уголь и нефть, а также установлению G7 предельных цен на экспорт нефти.

Нашей целью никогда не было препятствование России в экспорте ископаемого топлива, что спровоцировало бы серьезный кризис на мировых энергетических рынках. Наша цель – значительное уменьшение доходов России с этого экспорта. Мы достигли этой цели и об этом свидетельствуют торговые показатели.

Как крупный экспортер ископаемого топлива Россия традиционно имела огромное положительное сальдо внешнеторгового баланса. Однако за последние два года этот профицит упал почти до нуля.



Уровень инфляции в России / Источник: федеральная служба государственной статистики

В 2022 году российская экономика также претерпела резкий рост инфляции, в значительной степени вследствие санкций Запада. В первой половине 2023 года инфляция существенно снизилась, но с середины 2023 года снова начала расти. Сейчас годовые темпы инфляции в России превышают 8% по сравнению с 2,6% в еврозоне.

Особенно это отражается в ценах на продукты. Например, в 2023 году на 40% выросли цены на яйца, которые являются основным продуктом питания для многих россиян. Расходы на питание в бюджете среднестатистической российской семьи выросли до более чем 30% от общей суммы.





Российский рубль падает / Статистика Google

С весны 2022 года рубль также постоянно падает. Эта девальвация делает импорт дороже. Чтобы остановить падение российской валюты и восстановление инфляции, Центральный банк России был вынужден резко повысить свои краткосрочные процентные ставки. Сейчас они составляют 16% в год, что в 3,5 раза превышает процентную ставку Европейского Центрального банка.

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Масштабные расходы, связанные с войной, высокая стоимость импорта и ограниченный рынок труда означают, что инфляция в России будет оставаться высокой, что заставит Центробанк удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Высокие процентные ставки оказали негативное влияние на частные инвестиции в России, а само российское государство не может позволить себе занимать. Последовательное отсутствие инвестиций еще больше ухудшит экономическое будущее России.

В то же время уверенность инвесторов в будущем российской экономики настолько низкая, что российское правительство вынуждено занимать по 10-летней процентной ставке почти 14% в год, по сравнению со средним показателем в 2,9% в еврозоне.

Россия уже пережила значительный отток капитала, и даже те, кого Москва называет "дружественными" странами, не стремятся вкладывать свои деньги в будущее России. При таких высоких процентных ставках частные инвестиции в России серьезно пострадали, а само российское государство не может позволить себе заимствования. Последовательное отсутствие инвестиций еще больше ухудшит экономическое будущее России.

Работа над ограничением избежания санкций

Общепризнанным фактом является то, что от наших санкций частично уклоняются, в частности, путем экспорта продукции, которая затем реэкспортируется в Россию, в соседние страны. В ответ, вместе с партнерами из G7 мы постоянно работаем над ограничением такого избегания. Мы имеем целью привлечь к ответственности всех участников цепи поставок, в частности банков, которые способствуют таким транзакциям. Эти усилия становятся все более эффективными.

Даже несмотря на частичное уклонение от санкций, России стало гораздо труднее получать продукцию, необходимую для ведения войны, особенно высокотехнологичные товары. Сейчас России удается получить лишь часть того, что ей нужно, и по значительно более высоким ценам, чем до февраля 2022 года.

Эти трудности уже нашли отражение в официальной российской статистике. В российских национальных расчетах инвестиционные расходы подскочили более чем на 20% с начала захватнической войны против Украины. Однако это не является признаком того, что российская экономика модернизируется с бешеной скоростью. Наоборот, объем реальных инвестиций, вероятно, существенно сократился. Этот скачок инвестиционных расходов в основном отражает резкий рост цен на капитальные товары, которые России все еще удается импортировать.



Российские контракты падают почти до нуля / Статистика Jonathan McDowell

Несмотря на способность российского авторитарного режима массово переориентировать экономику страны на производство оружия и боеприпасов, зависимость экономики от таких стран, как Иран или Северная Корея, где они закупают значительное количество беспилотников, боеприпасов и ракет для поддержки военных усилий, указывает на устойчивую слабость промышленности, которую углубили западные санкции.

Производство автомобилей в России сократилось до половины по сравнению с довоенным уровнем. Космическая отрасль, которая когда-то была гордостью страны, находится в затруднительном положении. Воздушный транспорт стал достаточно опасным из-за нехватки технического обслуживания, отсутствие запчастей и обновлений программного обеспечения.

В России наблюдается серьезный кризис на рынке труда

Более того, в стране, где население стремительно стареет, его численность сокращается с 2000 года, эмиграция сотен тысяч квалифицированных молодых людей после февраля 2022 года в дополнение к сотням тысяч мобилизованных, погибших или лиц, которые стали инвалидами из-за российской войны, вызвала глубокий кризис на рынке труда.

Пытаясь смягчить этот кризис, российское правительство открыло границы для иммиграции из Центральной Азии. Однако после трагической террористической атаки на "Крокус Сити Холл", ответственность за которую взяла на себя "ИГИЛ", многие мигранты возвращаются домой. Это еще больше обострило кризис на рынке труда в России.

Из-за войны против Украины российская экономика больше, чем когда-либо, сконцентрирована на торговле базовыми товарами, часто по сниженным ценам, в обмен на средне- и высокотехнологичные товары. Китай использует эту слабость для того, чтобы покупать дешевую нефть в России и экспортировать больше товаров в Россию, которая становится все более зависимой от большого соседа. Сейчас около 50% российского импорта поступает из Китая.

Российская экономика существенно ослабла благодаря нашим санкциям

Если коротко, то убеждение, что российская экономика будет устойчивой к западным санкциям и время способствует России в ее захватнической войне, не выдерживает критики. Если мы сделаем все необходимое для того, чтобы продолжать поддерживать Украину экономически и военно, в частности, предоставляя ей боеприпасы, то она может одержать победы.

Несмотря на то, что Россия втрое больше по численности населения, она на самом деле уже значительно ослабла под влиянием наших санкций. Со временем их эффект будет ощущаться все больше, ведь человеческий капитал будет истощаться, объем инвестиций будет уменьшаться, их качество будет ухудшаться, а Россия будет оставаться лишенной передовых технологий, крайне необходимых для ее будущего.