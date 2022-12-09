Друг Путина Орбан шантажирует ЕС: однако проблема не с Украиной

В ЕС объявили о подготовке девятого пакета санкций против России. И в который раз Венгрия пытается блокировать его, чтобы показать свое влияние на решение Евросоюза.

Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский политолог Валерий Дымов. Он убежден, что такие решения Венгрии вызваны не непосредственно отношением к Украине, а лишь пренебрежением к европейским ценностям.

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Венгрия торгуется

Страна и сама рассчитывает на 7,5 миллиарда евро помощи, несмотря на то, что имеет проблемы с верховенством права. Поэтому, подчеркнул Дымов, такие решения государственного аппарата Венгрии обусловлены отношениями не с Украиной, а разногласиями во взглядах с Европейским Союзом.

У Венгрии проблемы не с Украиной, а с нормами и правилами, по которым должна жить Европа и европейцы. Речь идет о верховенстве права, суверенитете стран, где граждане без вмешательства извне избирают себе власть,

– добавил политолог.

Дымов убежден, что Орбан будет торговаться. Однако, по его мнению, проблема в том, что это становится прецедентом. И Орбан может похвастаться перед гражданами, мол, посмотрите, какое он имеет влияние на ЕС.

Он получает определенные исключения из санкций или выручает какие-то преференции. И этим кичится перед своими гражданами,

– отметил Дымов.

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