Санкции ЕС согласованы с белорусской оппозицией, – немецкий политолог
Источник:24 канал
Запад активно вводит санкции против Беларуси. Главная цель – борьба с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Что интересно, эти ограничения согласовывают с оппозицией.
Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд. По его словам, санкционный пакет, который был принят Евросоюзом, довольно серьезный.
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По мнению Умланда, именно белорусская оппозиция хочет, чтобы ЕС прибегали к таким мерам.
Эти санкции согласованы с белорусской оппозицией. Я думаю, в Европе просто идут за тем, чего хотят такие люди как Светлана Тихановская,
– заверил политолог.
Умланд: Для ЕС это достижение
Он также отметил, что для Евросоюза такие санкции – это достижение. Дело в том, что всегда для утверждения надо достичь полного консенсуса 27 стран-членов.
"Проведение такой санкционной политики – это всегда большой вызов для органов ЕС", – добавил Умланд.
Политолог прокомментировал санкции Запада против Беларуси: смотрите видео
Санкции против Беларуси: что известно
- Главной причиной введения санкций Евросоюза против Беларуси – эскалация серьезных нарушений прав человека в стране. Секторальные санкции утвердили 24 июня.
- Ограничения касаются калийной, нефтяной отраслей экономики, а также банковской сферы.
- Что интересно, Лукашенко решил не молчать в ответ. В Беларуси заявили о выходе из программы Евросоюза "Восточное партнерство".
- Также санкции против Беларуси ввели Соединенные Штаты Америки. В список попали 16 человек и 5 правоохранительных организаций.