Санкции ЕС согласованы с белорусской оппозицией, – немецкий политолог

Запад активно вводит санкции против Беларуси. Главная цель – борьба с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Что интересно, эти ограничения согласовывают с оппозицией.

Такое мнение высказал немецкий политолог Андреас Умланд. По его словам, санкционный пакет, который был принят Евросоюзом, довольно серьезный.

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По мнению Умланда, именно белорусская оппозиция хочет, чтобы ЕС прибегали к таким мерам.

Эти санкции согласованы с белорусской оппозицией. Я думаю, в Европе просто идут за тем, чего хотят такие люди как Светлана Тихановская,

– заверил политолог.

Умланд: Для ЕС это достижение

Он также отметил, что для Евросоюза такие санкции – это достижение. Дело в том, что всегда для утверждения надо достичь полного консенсуса 27 стран-членов.

"Проведение такой санкционной политики – это всегда большой вызов для органов ЕС", – добавил Умланд.

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Санкции против Беларуси: что известно