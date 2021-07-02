Таку думку висловив німецький політолог Андреас Умланд. За його словами, санкційний пакет, який був прийнятий Євросоюзом, доволі серйозний.
До теми У відповідь на санкції: Білорусь виходить з програми Євросоюзу "Східне партнерство"
На думку Умланда, саме білоруська опозиція хоче, аби ЄС вдавались до таких заходів.
Ці санкції погоджені з білоруською опозицією. Я думаю, у Європі просто йдуть за тим, чого бажають такі люди як Світлана Тихановська,
– запевнив політолог.
Умланд: Для ЄС це досягнення
Він також наголосив на тому, що для Євросоюзу такі санкції – це досягнення. Річ у тім, що завжди для затвердження треба досягти повного консенсусу 27 країн-членів.
"Проведення такої санкційної політики – це завжди великий виклик для органів ЄС", – додав Умланд.
Політолог прокоментував санкції Заходу проти Білорусі: дивіться відео
Санкції проти Білорусі: що відомо
- Головною причиною введення санкцій Євросоюзу проти Білорусі – ескалація серйозних порушень прав людини у країні. Секторальні санкції затвердили 24 червня.
- Обмеження стосуються калійної, нафтової галузей економіки, а також банківської сфери.
- Що цікаво, Лукашенко вирішив не мовчати у відповідь. У Білорусі заявили про вихід з програми Євросоюзу "Східне партнерство".
- Також санкції проти Білорусі ввели Сполучені Штати Америки. У список потрапили 16 осіб та 5 правоохоронних організацій.