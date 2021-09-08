Санкции с Медведчука могут слететь, – Шабунин сказал, почему это может произойти

Решение о наложении санкций на пророссийского политика Виктора Медведчука является правильным. Однако все ограничения по нему при определенных условиях могут просто "слететь".

Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Как он отметил, именно случай Медведчука свидетельствует о важности использования точечных решений, а не подмены ими системных институциональных изменений.

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Почему санкции могут "слететь"

По словам Шабунина, решение о введении санкций в отношении Медведчука не заменяет, например, построение представителями власти эффективной судебной системы и реформу Службы безопасности Украины.

Если за эти 2,5 года, которые остались, не будет построена нормальная судебная система, то санкции все, не только с Медведчука, слетят,

– подчеркнул председатель ЦПК.

Медведчук "проиграет" 2,5 года, однако он сможет быстро отыграться.

Печерский райсуд Киева 2 сентября продлил меру пресечения Виктору Медведчуку. Он останется под круглосуточным домашним арестом еще на 60 суток.

Как рассказал Шабунин, если, например, реформировать СБУ за 1,5 года, то Украина не просто решит санкциями вопрос Медведчука, но и в будущем не будет иметь вообще таких проблем.

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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Дело Медведчука: коротко