Новая Зеландия ввела санкции против кадырова и родственников путина

27 сентября 2022 , 15:56
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Источник:

RNZ

Новая Зеландия расширила санкции против россии. Страна добавила в список еще 19 человек.

Об этом сообщила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Она также раскритиковала проведение россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины как нарушение основных норм международного права.

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Новая Зеландия расширила санкции

В новый санкционный список попали 19 человек, среди которых российские министры, члены совета безопасности россии, родственники владимира путина и глава чечни рамзан кадыров.

По словам Махуты, эти лица являются частью сети влияния вокруг путина и использовали свои должности, чтобы угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кстати, закон о санкциях против россии позволяет правительству замораживать активы, вводить запрет на поездки или запрещать финансовые операции. На сегодняшний день Новая Зеландия ввела санкции против более тысячи физических и юридических лиц.

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Автор: Софія Ковнір